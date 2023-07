Messi: 'Tôi muốn chinh phục đỉnh cao mới'

(PLO)- Lionel Messi sắp sửa có trận ra mắt giải Nhà nghề Mỹ (MLS) của mình và các fan của Inter Miami đang xếp hàng để sở hữu những chiếc áo đấu mang tên anh.

Ấn phẩm Mundo Deportivo tiết lộ, phiên bản áo đấu đặc biệt với chủ đề Marvel đã được tung ra, và cầu thủ người Argentina là tên được yêu cầu nhiều nhất. Theo đó, mỗi chiếc áo đấu có giá 70 USD, và còn có phiên bản áo cổ cao polo với giá 89,99 USD.

Bộ áo dành cho phụ nữ rẻ hơn 10 USD so với bộ áo nam. Các fan của Inter Miami cũng có thể chọn in tên và số của cầu thủ lên áo đấu của mình. Tuy nhiên, phiên bản áo in này có giá đáng kinh ngạc là 119,99 USD mỗi chiếc.

Lionel Messi rất hào hứng với việc thi đấu cho Inter Miami và đã nói chuyện với báo chí sau trận chia tay của Riquelme ở quê nhà. Tiền đạo 7 lần giành Quả bóng vàng nói với ESPN: “Đây là một cảm giác rất đẹp khi tôi có thể chơi bóng ở một giải đấu khác với hơn 20 năm trong sự nghiệp của mình.

Tôi muốn thử thách mình và chinh phục đỉnh cao mới, sau những gì tôi đã làm được ở châu Âu. Bây giờ tôi có vài ngày nghỉ và sau đó tôi sẽ bắt đầu tại thành phố mới của mình, đội bóng mới Inter Miami. Tôi rất hào hứng chờ ra mắt CLB".

Đồng sở hữu David Beckham đã tiết lộ rằng ông bị sốc khi nhận được một lượng lớn tin nhắn sau khi Lionel Messi thông báo quyết định gia nhập đội bóng ở MLS. Ông cho biết không thể tin được có nhiều người liên hệ với mình và nói với Daily Mail: "Một vài tuần trước, tôi thức dậy và nhận được khoảng một triệu tin nhắn trên điện thoại của mình. Tôi tự hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”. Thông thường tôi không nhận được nhiều tin nhắn như vậy.

Đột nhiên, tôi nghe nói Leo công bố sẽ đến Miami. Tất nhiên, điều đó không gây ngạc nhiên đối với tôi. Ngay từ đầu, tôi đã luôn nói rằng nếu có cơ hội mang những cầu thủ xuất sắc nhất trong làng bóng đá thế giới đến Miami, bất kể thời điểm nào trong sự nghiệp, tôi sẽ làm điều đó. Tôi đã cam kết điều đó với các fan của chúng tôi".

Cựu tuyển thủ Anh kết luận: "Vì vậy, khi tôi nghe rằng một trong những cầu thủ xuất sắc nhất - nếu không phải là chân sút xuất sắc nhất - người đã giành được mọi thành tựu trong sự nghiệp, thì anh vẫn là một cầu thủ tuyệt vời. Messi vẫn còn trẻ và đang hạnh phúc với những gì mình làm, muốn chơi cho đội bóng của tôi. Đó là một khoảnh khắc quan trọng đối với chúng tôi".

Lionel Messi từng có cơ hội gia nhập Al Hilal ở Saudi Arabia với bản hợp đồng béo bở, nhưng anh đã từ chối. Tờ Marca đưa tin rằng anh đã nhận được lời đề nghị lên tới 500 triệu euro mỗi mùa nhưng Messi muốn chuyển đến chơi bóng ở Mỹ.

Hiện tại, Messi cùng gia đình đang đi nghỉ ở Bahamas và dự kiến sẽ gia nhập đội mới của mình vào tuần tới. CLB Inter Miami dự định ra mắt Messi vào giữa tháng này.

HÙNG VĂN