Mô hình trồng rau trên mặt nước độc lạ nhất Long An

(PLO)- Những vỏ chai nhựa bỏ đi kết thành bè nổi trên mặt nước để trồng rau hữu cơ thủy sinh. Việc này, vừa bảo vệ môi trường, vừa giúp nông dân có thể tạo ra những sản phẩm rau sạch , hàm lượng dinh dưỡng cao , an toàn phục vụ người tiêu dùng

Những luống rau bồng bềnh trên mặt nước

Một mô hình trồng rau khá mới lạ trong sản xuất nông nghiệp và cũng là mô hình duy nhất ở tỉnh Long An được người nông dân Nguyễn Văn Đắc (xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, Long An) mày mò tìm hiểu và đang triển khai có hiệu quả. Đó là mô hình trồng rau hữu cơ trên bè thủy sinh.

Vốn dĩ ông Đắc là người rất thích làm nông nghiệp hữu cơ nhưng do không có đất sản xuất, trong khi đó nhận thấy mặt nước mênh mông lục bình dày đặc nên ông tự nghiên cứu và đã tận dụng diện tích mặt nước để thiết kế ra những chiếc bè thả nổi trồng rau sạch.

Ông Đắc chia sẻ, ban đầu ông tìm, thu gom các loại chai nhựa, dùng lưới bao bọc và làm khung tre để cố định tạo ra những chiếc bè nổi có chiều ngang 1m, dài 3m. Những chiếc bè này được nối với nhau bằng dây cáp để buộc với bờ. Song song với đó anh vớt lục bình có sẵn trên mặt hồ phơi khô, ủ với các loại phân hữu cơ và rơm. Sau đó đắp lên bè, như vậy có thể gieo trồng.

Ngoài việc kết bè, làm giàn để canh tác thuỷ sinh, nông trại của ông Đắc còn chú trọng việc sử dụng nguồn phân bón hữu cơ từ cây lục bình để nuôi dinh dưỡng cho rau. Nguồn lục bình ở khu vực hồ mình rất nhiều. Phân lục bình ông Đắc đưa vi sinh vô phân huỷ rất tốt, đồng thời cung cấp được dinh dưỡng cho rau. Mô hình không chỉ tạo ra những sản phẩm an toàn mà còn giúp bảo vệ môi trường, hệ sinh thái.

Kết hợp trồng rau để phát triển du lịch sinh thái

Trang trại rau của ông Đắc rộng khoảng 5hecta, quan cảnh được giữ nguyên sơ thiên nhiên, chỉ trải nhẹ đá để giảm sình, lầy mỗi khi trời mưa. Khuôn viên ven hồ được trồng các loại hoa nhiều màu sắc xua đuổi côn trùng, các loại hoa, cỏ dại có mùi vị sâu rầy kỵ được giữ lại.

Dưới bờ hồ sen súng chen chúc nhau khoe sắc. Những chiếc thuyền nhỏ, vỏ lãi được công nhân chèo nhẹ nhàng lướt quanh các bè rau để thực hiện công việc trồng, chăm sóc trong tiếng gió vi vu và líu lo chim hót.

Ông Đắc thổ lộ, bằng tất cả tâm huyết của mình, anh cố gắng giữ gìn nơi đây là một khu sinh thái tự nhiên. Ban đêm nếu không cần thiết sẽ không mở điện để chim, cò bay về trú ngụ, kể cả việc bắt sâu bọ công nhân cũng chỉ sử dụng đèn pin.

Ngoài ra, bên dưới hồ còn nuôi cá. Cá ở đây chỉ ăn chay, nghĩa là tất cả các loại rau thừa sẽ dùng làm thức ăn cho cá, tuyệt đối không sử dụng thức ăn công nghiệp cũng như thức ăn khác. Vì vậy không chỉ các loại rau có mùi vị thơm ngon khác biệt mà thịt của cá cũng dai ngon một cách lạ thường.

Dự định trong thời gian tới ngoài mở rộng diện tích bè rau ra ông Đắc sẽ xây dựng nơi đây thành khu sinh thái xanh sạch đẹp để phục vụ người dân, học sinh sinh viên… tham quan, nghiên cứu về nông nghiệp sạch cũng như mô hình bè thủy sinh này. Đồng thời sẽ tổ chức phục vụ bữa ăn bằng những sản phẩm hiện có ở trang trại…