Mỗi ngày ăn 1 quả chuối, chuyện gì xảy ra?

(PLO)- Chuối được mệnh danh là siêu thực phẩm với khả năng cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu, giúp giảm cân và tăng cường sức khỏe tim mạch.

Theo các nhà khoa học Mỹ, 1 quả chuối chứa 112 calo, 3 gam xơ, 29 gam carb, 0 gam chất béo, và khối lượng vitamin C cực lớn.

Chuối rất giàu chất xơ hòa tan. Chất xơ này có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và sự thèm ăn bằng cách làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày của bạn.

Trong chuối chưa chín có chất xơ prebiotic giúp ích cho quá trình tiêu hoá. Pectin, một loại chất xơ có trong cả chuối chín và chưa chín có thể giúp ngăn ngừa táo bón.

Mặc dù có hàm lượng carb cao nhưng chuối có thể không gây ra sự tăng đột biến về lượng đường trong máu ở những người không mắc bệnh tiểu đường. Nhưng những người đã có bệnh tiểu đường thì chỉ nên ăn 1 quả chuối.

Chuối có tương đối ít calo, chỉ hơn 100 calo trong một quả chuối có kích cỡ trung bình nhưng rất bổ dưỡng và no lâu. Chúng cũng chứa nhiều chất xơ và tinh bột có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Do đó, chuối đưa vào bữa ăn giảm cân rất tốt.

Kali là một khoáng chất quan trọng đối với sức khỏe tim mạch và đặc biệt là kiểm soát huyết áp. Tuy nhiên, ít người có đủ kali trong chế độ ăn uống của họ.

Chuối là một nguồn kali tuyệt vời, với một quả chuối trung bình cung cấp 10% lượng kali khuyến nghị hằng ngày. Chế độ ăn giàu kali có thể giúp giảm huyết áp, giảm nguy cơ tăng huyết áp và gia tăng sức khỏe tim mạch.

PHƯƠNG MINH

Theo Health