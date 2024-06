Môi trường xanh – Tiêu chí hàng đầu khi chọn trường cho con 04/06/2024 15:59

Có sự khác biệt lớn giữa trẻ em sống ở môi trường ô nhiễm và môi trường trong lành!

Theo số liệu thống kê, hiện đang có nhiều trẻ em có chỉ số IQ cao nhưng lại không đạt được kết quả học tập tốt do chịu ảnh hưởng từ rối loạn học tập, một phần do môi trường sống tiêu cực, ô nhiễm và thiếu vắng không gian xanh.

Nếu được sống trong môi trường trong lành hơn 3% thì chỉ số IQ của trẻ em có thể tăng thêm 2.6 điểm - đây là kết quả nghiên cứu được thực hiện trên 600 trẻ em từ 10 đến 15 tuổi, do Giáo sư Tim Nawrot tại Đại học Hasselt, Bỉ, tiến hành. Ngoài ra, 4% trẻ em lớn lên ở những nơi thiếu cây xanh có chỉ số IQ dưới 80, trong khi chỉ số IQ của trẻ em ở những khu vực có nhiều cây xanh thường xuyên vượt qua 80 (Theo số liệu từ báo Tuổi trẻ).

Không gian xanh có thể thúc đẩy sự tăng trưởng chỉ số IQ ở trẻ.

Khan hiếm môi trường xanh ở các đô thị lớn và sự lên ngôi của giáo dục tại khu vực ngoại thành

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng, cây xanh tại các thành phố lớn đang dần nhường chỗ cho các công trình xây dựng vì sự phát triển chung. Điều này dẫn đến việc môi trường học tập xanh, an toàn và lành mạnh dần trở nên khan hiếm. Nhận thấy tầm quan trọng của một môi trường học tập thân thiện với thiên nhiên, nhiều phụ huynh đã bắt đầu tìm kiếm các giải pháp thay thế ở các khu vực ngoại thành hoặc các tỉnh lân cận.

Long An, với quỹ đất lớn được ưu tiên cho giáo dục, đang thu hút nhiều sự quan tâm của phụ huynh. Khu vực này còn được biết đến với không gian trong lành cùng mảng xanh lớn, tạo điều kiện thuận lợi để kiến tạo môi trường giáo dục xanh. Một số trường học quy mô tại Long An không chỉ chú trọng đến cơ sở vật chất hiện đại mà còn đảm bảo môi trường tự nhiên hài hòa, giúp học sinh phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.

Trong đó, Trường Nội trú Song ngữ Quốc tế EMASI Plus là một trong những lựa chọn giáo dục uy tín khu vực phía Nam. EMASI Plus tọa lạc tại KĐT Waterpoint, Bến Lức, Long An sở hữu khuôn viên 6 hecta, bao quanh là không gian xanh tự nhiên với sự trù phú của dòng sông Sài Gòn cùng nhiều thảm cỏ rộng khắp.

Các em học sinh được học tập và sinh hoạt trong khu vực an ninh tối đa, đa dạng hoạt động thể thao và sự kiện ngoài trời, không bị lệ thuộc vào các thiết bị điện tử - nguyên nhân dẫn đến thụ động, tình trạng béo phì cũng như các bệnh về thị lực.

Khuôn viên cây xanh 6 hecta tại trường nội trú quốc tế EMASI Plus.

EMASI Plus chú trọng kiến tạo không gian học tập xanh, mang đến cho tất cả học sinh cơ hội được thụ hưởng nền giáo dục toàn diện trong kỷ nguyên mới:

Môi trường sinh hoạt và học tập lành mạnh: Mật độ cây xanh cao, cảnh quan tự nhiên trù phú và không gian trong lành giúp giảm căng thẳng, tăng khả năng tập trung và tiếp thu của học sinh.

Gia tăng trải nghiệm vui chơi: Nhà trường có điều kiện để đầu tư hệ thống sân vườn, sân chơi ngoài trời và cơ sở vật chất đa dạng từ sân cầu lông, sân bóng đá đến đường chạy điền kinh, tạo cơ hội rèn luyện thể chất và phát triển kỹ năng xã hội cho học sinh.

Cải thiện chất lượng không khí: Cây cối và mảng xanh rộng khắp tại trường giúp làm sạch không khí và giảm ô nhiễm đáng kể, thúc đẩy sự phát triển về IQ và sức khỏe tinh thần.

Khuyến khích nhận thức về giá trị thiên nhiên: Nhà trường chú trọng việc giáo dục học sinh về ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn và bảo tồn những giá trị thiên nhiên bền vững. Các em được tham gia vào nhiều hoạt động trồng cây, tái tạo vườn rau, tái chế và từ thiện xanh ở mọi cấp lớp.