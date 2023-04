Một người đàn ông đâm chủ tiệm tạp hoá tử vong nghi do mâu thuẫn

(PLO)- Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại tiệm tạp hoá xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa khiến chủ tiệm tạp hoá tử vong.

Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 24-4, người dân ấp Bình Lương 2, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, Long An đi ngang tiệm tạp hóa của chị N.T.M.K. (48 tuổi) thì phát hiện chị này nằm gục với một vết thương lớn ở ngực nghi bị đâm.

Người dân tri hô, báo cơ quan chức năng và đưa chị K. vào Trung tâm Y tế huyện Thủ Thừa nhưng đã tử vong vào lúc 16h45.

Theo người dân chung quanh hiện trường, trước đó có người thấy chị K. nói chuyện với một người đàn ông trước cửa tiệm tạp hoá. Trong lúc nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn, người đàn ông đã rút con dao giấu sẵn rồi đâm nạn nhân.

Thời điểm xảy ra vụ việc, tại tiệm tạp hóa chỉ có mình nạn nhân và người đàn ông nghi phạm.

Tại hiện trường, phía trước tiệm tạp hóa còn có 3 chai thuốc trừ sâu nghi của người đàn ông bỏ lại. Theo nguồn tin, nghi can chính là Nguyễn Thanh Tuấn (46 tuổi, ngụ ấp An Hòa 3, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, Long An), một người quen của nạn nhân.

Thông tin từ Trung tâm Y tế huyện thủ thừa cho biết đơn vị này cũng đã tiếp nhận Tuấn để cấp cứu khi Tuấn đã uống một số thuốc chưa rõ nguồn gốc để tự tử. Hiện Tuấn đang được chuyển tiếp lên tuyến trên để tiếp tục cấp cứu.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân gần đó đã báo cho lực lượng công an. Lực lượng công an xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thủ Thừa có mặt tại hiện trường.

Toàn bộ khu vực phía trước tiệm tạp hóa được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Tối cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự, công an tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cũng có mặt để thực hiện các bước điều tra theo quy định.

Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

HUỲNH DU