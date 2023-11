Một phụ nữ làm giả 79 bộ hồ sơ vay ngân hàng ở Kiên Giang

(PLO)- Công an xác định người phụ nữ đã làm giả 79 bộ hồ sơ để vay của ba ngân hàng nhiều tỉ đồng.

Ngày 17-11, nguồn tin của PLO cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang vừa khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam bị can Phạm Thị Liệt (52 tuổi) về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Bị can Phạm Thị Liệt đã làm giả 79 bộ hồ sơ giả vay tiền ở ba ngân hàng. Ảnh: CA

Kết quả điều tra ban đầu, năm 2015-2016, do cần tiền làm ăn, Liệt cùng các người khác câu kết với nhau làm giả hồ sơ vay vốn tại ba ngân hàng.

Cụ thể, thông qua mối quan hệ, người phụ nữ này quen biết với một người làm nghề sửa máy vi tính ở TP Cần Thơ. Sau đó, Liệt đến gặp và đặt vấn đề làm giả giấy tờ, hồ sơ giả để vay vốn tại ngân hàng thì người này đồng ý.

Từ đó, Liệt đưa các giấy tờ thật cho người này để lấy mẫu ký rồi làm giả hồ sơ. Sau khi có đủ hồ sơ, Liệt mang đến ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Kiên Giang thẩm định vay với mức từ 200-300 triệu đồng/hồ sơ.

Bằng thủ đoạn trên, bị can Liệt đã làm giả 56 bộ hồ sơ và được ngân hàng giải ngân cho vay hơn 8,1 tỉ đồng. Trong đó, số tiền những người vay vốn nhận được khoảng 2,7 tỉ đồng, Liệt nhận được hơn 5,4 tỉ đồng.

Ngoài ra, bị can Liệt còn làm giả 23 hồ sơ khác vay vốn tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam với tổng số tiền hơn 1,8 tỉ đồng.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị can Liệt đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tháng 6-2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện U Minh Thượng ra Quyết định truy nã bị can Liệt.

Đến ngày 12-11,Liệt đến Công an huyện đầu thú.

Làm giả hồ sơ chiếm đoạt tiền của ngân hàng, lãnh 11 năm tù (PLO)- Bị cáo Bắc bị cáo buộc hai tội danh là lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

CHÂU ANH