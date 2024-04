Một số loại trái cây và rau quả nên ăn để cải thiện tuổi thọ

Những thực phẩm này chứa nhiều chất dinh dưỡng, chất chống oxy hóa và các hợp chất hoạt tính sinh học có thể giúp cơ thể chống lại các bệnh và biến chứng liên quan đến tuổi thọ. Đơn cử như bệnh tim, suy giảm nhận thức, viêm nhiễm hoặc tổn thương do stress oxy hóa hoặc chúng có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh như huyết áp và cholesterol, ảnh hưởng trực tiếp đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Bắp cải tím là một trong những loại rau tốt nhất nên ăn để kéo dài tuổi thọ. Bắp là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa chứa lưu huỳnh mạnh mẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, ung thư, viêm khớp và bệnh thần kinh. Ngoài lợi ích bảo vệ tim, bắp cải còn là nguồn cung cấp phytosterol và chất xơ tốt, giúp giảm cholesterol.

Nấm cũng là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa mạnh mẽ như selen và ergothioneine, giúp bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại và giảm viêm cũng như kéo dài tuổi thọ.

Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nấm bảo vệ chống lại chứng suy giảm nhận thức nhẹ (MCI). Các nghiên cứu đã tìm thấy polyphenol và chất chống oxy hóa trong nấm bảo vệ chống lại bệnh Alzheimer và các bệnh thoái hóa thần kinh khác.

Quả mọng như việt quất, dâu tây rất giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là anthocyanin, có thể góp phần kéo dài tuổi thọ. Nghiên cứu được công bố trên Gerontology cũng cho thấy tiêu thụ quả quả mọng có thể giúp giảm nguy cơ rối loạn thần kinh liên quan đến tuổi tác như bệnh Alzheimer, chứng mất trí nhớ và bệnh Parkinson.

Bông cải xanh chứa nhiều chất xơ, vitamin C và K, sắt và một loạt chất chống oxy hóa khác đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim và ung thư. Từ đó giúp kéo dài tuổi thọ.

Loại củ này là một kho tàng chất dinh dưỡng, bao gồm chất xơ, folate (vitamin B9), mangan, kali, sắt và vitamin C.

Các vitamin này có liên quan đến nhiều lợi ích sức khỏe, chẳng hạn như cải thiện lưu lượng máu, hạ huyết áp và tăng hiệu suất tập thể dục nhờ hàm lượng nitrat cao. Các hợp chất này được chuyển đổi thành oxit nitric trong cơ thể, tăng cường mạch máu.

Đồng thời, củ cải có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ chống lại stress oxy hóa và các bệnh mãn tính.

Xoài chứa chứa nhiều vitamin A và C, đóng vai trò quan trọng đối với chức năng miễn dịch và hàm lượng chất chống oxy hóa cao. Chẳng hạn như mangiferin, quercetin và axit gallic, góp phần về khả năng chống lại stress oxy hóa và viêm nhiễm, hai yếu tố quan trọng liên quan đến tuổi thọ và các bệnh mãn tính.

Bơ là siêu thực phẩm mạnh mẽ có liên quan đến vô số lợi ích sức khỏe, đặc biệt có thể giúp chống lão hóa khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ.

Bơ rất giàu chất xơ, có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và cải thiện sức khỏe đường ruột. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng bơ có thể giúp giảm cholesterol LDL (loại "có hại"), có thể trực tiếp giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim cũng như giảm chứng viêm mãn tính (31).

Bơ rất giàu chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như Parkinson, Alzheimer và chứng mất trí nhớ.

Rau này có liên quan đến việc làm chậm quá trình suy giảm nhận thức do các chất dinh dưỡng và hợp chất hoạt tính sinh học như lutein, beta-carotene, nitrat và folate. Nhưng đặc biệt, rau chân vịt cũng được cho là có thể giúp giảm huyết áp vì hàm lượng kali cao hơn.

Ngoài ra, một nghiên cứu còn phát hiện ra rằng ăn rau chân vịt hàng ngày giúp tăng mức lutein, có thể trực tiếp giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng - một tình trạng liên quan đến tuổi tác của mắt.

Các loại rau lá xanh như cải xoăn cũng được cho là giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và một nghiên cứu cho thấy nước ép cải xoăn có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành. Từ đó giúp kéo dài tuổi thọ.