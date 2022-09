Bạn có thể không nghĩ về tầm quan trọng của sức khỏe phổi của mình cho đến khi bạn gặp vấn đề về hô hấp.

Phổi của bạn cung cấp oxy và giữ cho mọi cơ quan khác hoạt động bằng cách loại bỏ carbon dioxide ra khỏi cơ thể.

Di truyền, bệnh tật và môi trường có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của phổi và gây ra các vấn đề về hô hấp.

Khi sức khỏe phổi của bạn bị ảnh hưởng, nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống hàng ngày và có thể sớm rút ngắn tuổi thọ của bạn.

Theo Times Now, dưới đây là một số mẹo để giữ cho phổi của bạn khỏe mạnh:

Tránh hút thuốc

Đây là một trong những điều tồi tệ nhất mà bạn có thể gây hại cho phổi của mình.

Khói làm cho đường hô hấp bị co lại và có thể dẫn đến các vấn đề về hô hấp. Ngoài ra, hút thuốc có thể làm hỏng các mô của phổi và cuối cùng có thể dẫn đến ung thư.

Tập thể dục thường xuyên

Tập thể dục hàng ngày giúp giữ cho phổi khỏe mạnh, bằng cách bơm nhiều oxy hơn trong khi bạn đang tập thể dục.

Tập thở

Khi bạn thực hành các bài tập thở, bạn cũng hít thở sâu giúp cải thiện dung tích phổi và giữ cho phổi của bạn sạch sẽ.

Ngăn ngừa nhiễm trùng

Cảm lạnh hoặc nhiễm trùng đường hô hấp khác đôi khi có thể trở nên rất nghiêm trọng. Có một số điều bạn có thể làm để bảo vệ mình:

- Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước. Chất tẩy rửa có cồn là một chất thay thế tốt.

- Tránh tụ tập các đám đông trong mùa lạnh và cúm.

- Vệ sinh răng miệng tốt có thể bảo vệ bạn khỏi vi trùng trong miệng dẫn đến nhiễm trùng. Đánh răng ít nhất hai lần mỗi ngày và đến gặp nha sĩ ít nhất sáu tháng một lần.

- Nếu bạn bị bệnh, hãy giữ nó cho riêng mình! Bảo vệ những người xung quanh bạn, bao gồm cả những người thân yêu của bạn, bằng cách giữ khoảng cách. Nghỉ học hoặc làm việc ở nhà cho đến khi bạn cảm thấy tốt hơn.

Ô nhiễm không khí

Đây là một lý do khác có thể khiến phổi của bạn yếu đi. Bạn cũng có thể cảm thấy khó thở. Do đó, nếu mức độ ô nhiễm cao, hãy đeo khẩu trang và sử dụng máy lọc không khí, theo Times Now.