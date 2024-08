MU thoát vi phạm luật công bằng tài chính một cách ngoạn mục 08/08/2024 13:50

Một chuyên gia tài chính bóng đá đã chỉ ra rằng Manchester United đã vi phạm luật công bằng tài chính của Premier League, nó được gọi tên là “quy tắc về lợi nhuận và tính bền vững tài chính của Premier League (PSR).

MU đã tránh được cáo buộc vi phạm PSR sau khi CLB tuyên bố bị thiệt hại 40 triệu bảng Anh từ đại dịch COVID-19. Chuyên gia tài chính bóng đá Stefan Borson đã nói với talkSPORT rằng chỉ những khoản trợ cấp "tương đối đặc biệt" mới có thể giúp MU tránh vi phạm Quy tắc về lợi nhuận và tính bền vững tài chính của Premier League. Đây là giai đoạn kết thúc của mùa giải trước.

Borson cho biết khoản khấu hao tài chính trị giá 40 triệu bảng Anh do COVID-19 của MU trong mùa giải 2021 - 2022 lớn hơn nhiều so với các đối thủ khác tại Premier League. Borson cảnh báo nếu Premier League không chấp nhận điều đó, cùng việc MU không được phép bỏ qua khoản chi phí 35 triệu bảng Anh trong việc bán cổ phần cho Sir Jim Ratcliffe thì nó sẽ phá vỡ giới hạn tài chính do Premier League đặt ra. Theo đó, 1 CLB ở Premier League sẽ vi phạm luật công bằng tài chính nếu lỗ 105 triệu bảng Anh trong vòng 3 năm.

MU thoát được luật công bằng tài chính khi khoản tiền chi phí cho việc Sir Jim Ratcliffe mua cổ phần CLB có thể bị loại bỏ khỏi "sổ sách". ẢNH: GETTY

Tờ Sun Sports (Anh) cho biết, MU không phải là đội duy nhất tuyên bố chịu tổn thất lớn do COVID-19 để tránh vi phạm PSR, ngay cả sau khi đại dịch kết thúc. Một số CLB như MU đã công bố công khai khoản lỗ do dịch COVID-19 trước công chúng, nhưng các CLB khác lại nộp số liệu lỗ do COVID-19 cho Premier League chứ không công khai.

Trên thực tế, một số nhà tài trợ không thanh toán được hoặc chấm dứt quan hệ đối tác với các CLB do tình hình tài chính của họ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Việc MU không thể đi du đấu vào mùa hè 2021 vì dịch COVID-19 cũng khiến họ thiệt hại nặng về tài chính.

Vào tháng 2, Sir Jim Ratcliffe và tập đoàn INEOS của ông đã ký một thỏa thuận trị giá 1,03 tỉ bảng Anh để mua 27,7% cổ phần MU từ nhà Glazer. MU cho biết họ đã phải chịu 35 triệu bảng Anh tiền phí và chi phí. MU tin rằng đây không phải là một phần của hoạt động bóng đá và có thể loại bỏ khỏi tính toán PSR.

Người ta cho rằng Chelsea có thể đã áp dụng cách tiếp cận tương tự với chi phí từ việc Todd Boehly mua lại CLB từ Roman Abramovich vào năm 2022. Tuy nhiên, do tính bảo mật của thông tin, các số liệu cụ thể về tài chính của 1 CLB chỉ được công khai nếu CLB đó bị cáo buộc vi phạm PSR. Người phát ngôn của Manchester United khẳng định: “Chúng tôi hoàn toàn tuân thủ các quy tắc PSR”.