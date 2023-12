Mua bán pháo, cặp vợ chồng ở Long Xuyên bị khởi tố

(PLO)- Bị bắt quả tang đang chở pháo đi bán, Lợi khai mua pháo từ vợ chồng Thuận và cả ba cùng bị Công an TP Long Xuyên khởi tố về tội buôn bán hàng cấm

Ngày 27-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thuận (29 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang), Phạm Hữu Lợi (23 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) và Thị Hà (24 tuổi, vợ Thuận, bị cấm đi khỏi nơi cư trú) về tội buôn bán hàng cấm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 14 giờ 20 phút ngày 22-12, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác của Công an TP Long Xuyên, bắt quả tang Lợi điều khiển xe mô tô chở hơn 2.300 quả pháo hình trái bóng (trọng lượng 9,7kg).

Lợi khai số pháo mua của vợ, chồng Thuận về bán lại kiếm lời.

Số pháo mà công an phát hiện Phạm Hữu Lợi chở đi tiêu thụ

Trên cơ sở lời khai của Lợi, chiều 24-12, Tổ công tác của Công an TP Long Xuyên bắt giữ Thuận cùng tang vật là 3.300 quả pháo hình bóng đang đi tiêu thụ.

Nguyễn Văn Thuận cùng số pháo bị bắt quả tang

Công an thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Thuận và Phan Hữu lợi. Ảnh: CA

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thuận, lực lượng công an tiếp tục phát hiện, thu giữ 950 quả pháo hình trái bóng. Tổng trọng lượng số pháo tạm giữ của Thuận là 13kg.

Hiện vụ án đang được Công an TP Long Xuyên tiếp tục điều tra làm rõ.

