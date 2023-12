(PLO)- Công an huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) thu giữ 22 kg pháo nổ cùng nhiều hung khí nguy hiểm được cất giấu trong nhà Trần Công Bảo.

Ngày 22-12, lãnh đạo Công an huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ Trần Công Bảo, 26 tuổi, ngụ xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai để điều tra hành vi tàng trữ hàng cấm.

Thiếu tá Đào Huy Dương - Trưởng Công an huyện Đạ Huoai (áo sọc) trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, bắt giữ Trần Công Bảo khi người này đang tàng trữ pháo nổ trái phép. Ảnh: VT

Theo điều tra, thời gian gần đây, Công an huyện Đạ Huoai phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện Bảo có dấu hiệu buôn bán, tàng trữ pháo nổ. Từ đó, triển khai các biện pháp nghiệp vụ trinh sát theo dõi hành tung của Bảo.

Để qua mặt cơ quan công an, Bảo sử dụng các tài khoản facebook, zalo hoặc truy cập vào các đường link trên mạng internet để mua bán, tàng trữ pháo nổ.

Ngoài pháo nổ, công an còn phát hiện nhiều hung khí trong nhà Bảo. Ảnh: VT

Đến trưa 22-12, lực lượng công an ập vào nhà riêng, bắt quả tang Bảo đang tàng trữ 22 kg pháo nổ trái phép. Ngoài pháo nổ, công an phát hiện Bảo tàng trữ nhiều hung khí nguy hiểm như giáo, dao, côn nhị khúc.

VÕ TÙNG