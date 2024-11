Mua lại doanh nghiệp, vẽ dự án lừa nhà đầu tư để chơi tiền ảo 13/11/2024 16:17

Ngày 13-11, TAND TP Hà Nội xử phạt bị cáo Trần Thị Sớm (ở Hưng Yên) mức án 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Cáo trạng thể hiện, Công ty cổ phần tập đoàn Bifa Land Group đăng ký kinh doanh năm 2022, chuyên ngành nghề tư vấn môi giới, đấu giá bất động sản; sản xuất, bán buôn, bán lẻ thực phẩm…

Khoảng tháng 9-2022, bị cáo Trần Thị Sớm nhận chuyển nhượng lại công ty trên với giá 10 triệu đồng sau đó thay đổi đăng ký kinh doanh, Sớm làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Công ty đăng ký vốn điều lệ 99 tỉ đồng, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh chăn nuôi, khai thác than, buôn bán xe ô tô… Thực chất công ty không có vốn thật như đăng ký, không có hoạt động kinh doanh, không đầu tư dự án.

Bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: ĐM

Để có tiền cho mục đích chơi tiền ảo và kinh doanh đa cấp, khoảng tháng 9-2022, Sớm nảy sinh ý định huy động vốn dưới hình thức ủy thác đầu tư và chiết khấu dưới hình thức đại lý đa cấp.

Bị cáo thuê căn hộ tại Khu đô thị The Manor Center Park làm văn phòng đại diện ở Hà Nội và thuê nhân viên pháp lý, truyền thông, thị trường.

Còn tại tỉnh Nghệ An, Sớm thuê căn nhà 4 tầng ở thị xã Hoàng Mai làm văn phòng đại diện, thuê người làm giám đốc chi nhánh, nhân viên thị trường.

Với vai trò chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc, Sớm phổ biến và đưa ra thông tin gian dối với các nhân viên về việc Công ty Bifa Land Group chuyên kinh doanh bất động sản, xây dựng khu du lịch sinh thái, san lấp mặt bằng.

Cáo buộc thể hiện, Sớm “nổ” công ty có các dự án trọng điểm như dự án “Nam Sơn Eco City” ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng; dự án “tổ hợp căn hộ du lịch nghỉ dưỡng INTERCON Quảng Bình” ở tỉnh Quảng Bình đã xin được chủ trương đầu tư, có quy mô hàng ngàn tỉ đồng.

Để các bị hại tin tưởng, Sớm vẽ ra các dự án bằng cách sao chép các dự án trên mạng xã hội, tổ chức hội thảo, hội nghị đưa ra các chính sách hấp dẫn để nhà đầu tư tin tưởng giao tiền. Bị cáo tổ chức 2 hội nghị tại văn phòng ở Nghệ An để quảng bá, lôi kéo nhà đầu tư góp vốn do bị cáo trực tiếp thuyết trình các dự án.

Ngoài ra, bị cáo còn giới thiệu, xây dựng các hình ảnh Công ty Bifa Land Group sản xuất, kinh doanh đa ngành nghề, có nhà máy, dây chuyền sản xuất và phân phối hàng tiêu dùng như sữa, dầu nhờn, mỹ phẩm… xây dựng lộ trình phát triển quy mô, có chính sách kinh doanh với nhân viên kinh doanh, quản lý từ cấp 2 đến cấp 8; mở văn phòng nếu lôi kéo được các nhà đầu tư ký được từ 20 hợp đồng ủy thác sẽ được hưởng lợi nhuận từ 0,5%-6% giá trị tiền mà nhà đầu tư góp vốn.

Sớm đưa ra phương thức đầu tư và cam kết trả lợi nhuận hàng ngày với tỉ suất cao (6%/tháng) cá nhân đầu tư 300 triệu đồng và đội nhóm đạt doanh số 2 tỉ đồng trở lên sẽ được giao xe ô tô trị giá 1,3 tỉ đồng…

Ban đầu, Sớm trả tiền hoa hồng cho các nhà đầu tư theo cam kết bằng hình thức lấy của người sau trả cho người khác. Sau đó, bị cáo giãn tiến độ và không trả tiền, chuyển địa điểm văn phòng để cắt đứt liên lạc.

Do đó, các nhà đầu tư đã làm đơn tố cáo Sớm ra cơ quan công an. Các nhà đầu tư bị thiệt hại sinh sống tại Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.

Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 19-9-2022 đến ngày 5-3-2023, Sớm chiếm đoạt hơn 2,6 tỉ đồng của 29 bị hại và làm giả 1 chứng thư bảo lãnh ngân hàng. Hiện bị cáo đã trả cho các bị hại hơn 1,7 tỉ đồng.