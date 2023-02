Mùa lễ hội ở ngôi chùa cổ Miền Trung

(PLO)- Năm nay, lễ rước nước, lễ tắm tượng và lễ Khai ấn Hoằng Phúc Cổ Tự tổ chức trang trọng tại chánh điện Tam Bảo sau nghi lễ Cầu quốc thái dân an thu hút sự tham gia đông đảo người dân, du khách và phật tử.

Ngày 5-2 (nhằm ngày 15 tháng Giêng), huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình long trọng tổ chức Lễ hội Di tích lịch sử Quốc gia chùa Hoằng Phúc năm 2023.

Đây là lần thứ năm Lễ hội chùa Hoằng Phúc được tổ chức, thu hút hàng nghìn người dân, du khách và phật tử tham dự.

Chùa Hoằng Phúc tọa lạc tại thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Với lịch sử hình thành hơn 710 năm, chùa Hoằng Phúc được xem là ngôi chùa cổ bậc nhất miền Trung.

Lễ hội di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc năm 2023 diễn ra trong hai ngày 4-2 và 5-2 với nhiều hoạt động văn hóa, tâm linh theo nghi thức Phật giáo như: Lễ rước nước từ khu vực An Sinh lên chùa; lễ phóng sinh; thuyết pháp và lễ quy y Tam Bảo; lễ cúng phật cầu Quốc thái dân an; lễ phát lộc và thả hoa đăng và nhiều hoạt động văn hóa thể thao phong phú hấp dẫn như: dân ca Hò khoan Lệ Thủy; hội bài chòi; thi đấu cờ tướng, đẩy gậy, kéo co, chương trình múa rối nước…

Đặc biệt, năm nay, lễ rước nước, lễ tắm tượng và lễ Khai ấn Hoằng Phúc Cổ Tự tổ chức trang trọng tại chánh điện Tam Bảo sau nghi lễ Cầu quốc thái dân an thu hút sự tham gia đông đảo người dân, du khách và phật tử.

Lễ hội di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc được tổ chức vào dịp tháng Giêng hàng năm. Lễ hội tại ngôi chùa cổ này không chỉ phục vụ tham quan, lễ phật mà còn đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng và đời sống văn hóa tâm linh của nhân dân và tín đồ phật tử.

Việc tổ chức lễ hội còn góp phần duy trì và phát triển những giá trị văn hóa, tinh thần của nhân dân, khơi dậy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân trong việc giữ gìn, bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa của di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh trên địa bàn huyện.

Qua đó, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch tại địa bàn huyện Lệ Thuỷ nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung.

BẢO THIÊN