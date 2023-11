Mỹ bổ nhiệm đại sứ ở Israel, là cựu Bộ trưởng Tài chính thời ông Obama

Ngày 31-10, Thượng viện Mỹ xác nhận cựu Bộ trưởng Tài chính Jack Lew làm đại sứ mới của nước này tại Israel, theo đài CNN. Vị trí này được Tổng thống Joe Biden đề cử hồi tháng 9.

Đề cử được Thượng viện xác nhận với 53 phiếu thuận và 43 phiếu chống, bất chấp sự phản đối gay gắt từ nhiều thành viên Cộng hòa vì vai trò của ông Lew trong quá trình đàm phán về thỏa thuận hạt nhân Iran dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama.

Cựu Bộ trưởng Tài chính Jack Lew. Ảnh: POLITICO

Ông Lew từng giữ chức Chánh văn phòng Nhà Trắng và sau đó là Bộ trưởng Tài chính trong chính quyền Tổng thống Obama. Dưới thời Tổng thống Bill Clinton, ông Lew đảm nhiệm chức vụ giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham và Rand Paul là hai thành viên Cộng hòa duy nhất bỏ phiếu xác nhận ông Lew. Sau cuộc bỏ phiếu, hai ông đã đưa ra tuyên bố bảo vệ lá phiếu của mình.

“Có những lo ngại chính đáng về ông Lew. Tuy nhiên, từ chuyến đi gần đây tới Israel, tôi biết rằng Mỹ cần phải có ngay một đại sứ (tại Israel)… Các lãnh đạo mà tôi đã nói chuyện trong chính phủ Israel đều biết và cảm thấy thoải mái khi ông Lew đảm nhiệm chức vụ này” – ông Graham nói.

“Sau khi gặp trực tiếp ông Jack Lew, tôi nhận thấy ông ấy là một người chín chắn, sẽ cố gắng hết sức để đại diện cho Mỹ tại Israel” – ông Paul nói, đồng thời viện dẫn cuộc khủng hoảng ở Israel là lý do để xác nhận việc bổ nhiệm đại sứ Mỹ.

Trước đó cùng ngày, Lãnh đạo phe đa số Thượng viện Chuck Schumer nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bổ nhiệm đại sứ mới của Mỹ ở Israel trong bối cảnh xung đột giữa Israel với phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) đang ngày càng căng thẳng.

“Với mọi thứ đang diễn ra ở Israel, việc xác nhận ông Jack Lew vào thời điểm này sẽ là một trong những cuộc bỏ phiếu đề cử quan trọng và hiệu quả nhất mà Thượng viện thực hiện sau một thời gian dài” – ông Schumer nói.

Ông Schumer đánh giá ông Lew “là công chức có thành tích đáng kể và là đồng minh quyết liệt của Israel”, và việc bổ nhiệm ông Lew làm đại sứ sẽ giúp gửi “một thông điệp ủng hộ mạnh mẽ” của Mỹ tới Israel.

Vị trí đại sứ Mỹ ở Israel đã bị bỏ trống sau khi ông Thomas Nides từ chức hồi tháng 7 sau 20 tháng tại nhiệm để về Mỹ “chăm lo cho gia đình”.

Sau khi được Thượng viện Mỹ phê chuẩn, ông Lew sẽ tiếp quản công việc tại Đại sứ quán Mỹ ở Israel, hiện do Đại biện lâm thời Stephanie Hallett gánh vác, theo tờ The Times of Israel.

Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matt Miller ngày 31-10 cho biết Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến ​​sẽ tới Israel vào ngày 3-11.

“Ngoại trưởng Blinken sẽ tới Israel vào thứ Sáu (ngày 3-11) để gặp các thành viên của chính phủ Israel và sau đó sẽ công du một số quốc gia khác trong khu vực” - ông Miller nói.

