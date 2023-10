Xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) ngày qua tiếp tục leo thang. Theo số liệu mới nhất từ cơ quan y tế tại Dải Gaza, tính từ ngày 7-10 xung đột khiến 8.485 người ở Gaza thiệt mạng và hơn 21.000 người bị thương.

Israel tấn công trại tị nạn lớn nhất Gaza, nhiều người thương vong

Ngày 31-10, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã tấn công quy mô lớn bằng máy bay chiến đấu vào trại tị nạn Jabalya (trại tị nạn lớn nhất trên Dải Gaza) để tiêu diệt một chỉ huy hàng đầu của Hamas. Vụ việc khiến hàng trăm người thương vong, theo đài CNN.

Tuyên bố của Lực lượng phòng vệ Israel nói rằng cuộc tấn công đã giết chết ông Ibrahim Biari - Chỉ huy Tiểu đoàn Jabaliya của Hamas và là người có vai trò chính trong cuộc tấn công ngày 7-10 vào Israel.

“Một số lượng lớn kẻ khủng bố đã thiệt mạng trong cuộc tấn công” - tuyên bố cho biết.

Bộ Nội vụ ở Gaza báo cáo rằng 20 ngôi nhà “đã bị phá hủy hoàn toàn” sau vụ tấn công.

CNN dẫn lời Tiến sĩ Atef al-Kahlout - giám đốc bệnh viện Indonesia gần trại tị nạn cho biết có “hàng trăm” người chết và bị thương được đưa đến bệnh viện của ông, đồng thời lưu ý rằng nhiều người vẫn đang nằm dưới đống đổ nát.

Ngay sau vụ tấn công, Bộ Ngoại giao Palestine ra tuyên bố “lên án bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất với vụ thảm sát mới do lực lượng chiếm đóng gây ra nhằm vào người dân của chúng tôi ở trại Jabalya”.

Hamas bác bỏ tuyên bố của Israel về sự hiện diện của một thủ lĩnh Hamas trong trại tị nạn Jabalya.

Người phát ngôn của Hamas - ông Hazem Qassem cáo buộc Israel đang cố gắng biện minh cho “tội ác ghê tởm chống lại thường dân, trẻ em và phụ nữ trong trại Jabalya”.

Trại tị nạn Jabalya ở Dải Gaza sau cuộc tấn công của Israel hôm 31-10. Ảnh: REUTERS

Nhiều nước Trung Đông lên tiếng phản đối cuộc tấn công trên của Israel.

Bộ Ngoại giao Jordan ra tuyên bố lên án “hành động gây hấn của Israel” “bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất” và đồng thời yêu cầu Israel chịu trách nhiệm về vụ việc.

Saudi Arabia cũng ra tuyên bố lên án vụ không kích của Israel.

“Giảm thương vong, bảo vệ dân thường và dừng các hoạt động quân sự là những ưu tiên cấp bách” - Bộ Ngoại giao Saudi Arabia tuyên bố, đồng thời cảnh báo về nguy cơ thảm họa nhân đạo nếu giao tranh vẫn tiếp diễn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - ông Nasser Kanaani cho biết Iran “lên án vụ tấn công dã man” vào trại tị nạn Jabalya bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất

“Hành động này đã tạo thêm một vết nhơ khác vào danh sách dài các tội ác chiến tranh của Israel” - ông Kanaani nói.

Ông Kanaani cũng kêu gọi “cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Liên Hợp Quốc (LHQ) và Hội đồng Bảo an LHQ, ngay lập tức thực hiện trách nhiệm quốc tế” trong việc ngăn chặn các cuộc không kích của Israel vào Dải Gaza.

Qatar ngày 31-10 lên án vụ tấn công và cảnh báo sự leo thang của Israel có thể “làm suy yếu nỗ lực hòa giải”.

“Việc mở rộng các cuộc tấn công của Israel ở Dải Gaza nhằm vào các mục tiêu dân sự như bệnh viện, trường học, trung tâm dân cư và nơi trú ẩn của người tị nạn là sự leo thang nguy hiểm, làm suy yếu hoạt động hòa giải” - theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Qatar.

Hamas tuyên bố sẽ thả một số con tin nước ngoài trong những ngày tới

Kênh Al Jazeera dẫn lời phát ngôn viên Lữ đoàn al-Qassam (cánh vũ trang của Hamas) - ông Abu Obeida thông báo rằng trong những ngày tới Hamas sẽ trả tự do cho một số công dân nước ngoài đang bị bắt làm con tin.

“Một số quốc gia đã can thiệp thông qua các trung gian hòa giải để tìm cách trả tự do cho một số công dân nước ngoài bị giam giữ ở Gaza. Chúng tôi đã nhận được yêu cầu của các quốc gia này, vì vậy, chúng tôi đã thông báo với các nhà hòa giải rằng chúng tôi sẽ trả tự do cho một số con tin nước ngoài trong những ngày tới” - ông Obeida nói.

Người phát ngôn Lữ đoàn al-Qassam không cung cấp thông tin chi tiết về quốc tịch và số lượng con tin mà Hamas sẽ thả.

Phản hồi thông tin từ Lực lượng Phòng vệ Israel rằng Israel đã giải cứu một nữ quân nhân Israel bị Hamas bắt làm con tin, ông Obeida nói rằng không có vụ giải cứu nào với những con tin mà Hamas đang bắt giữ.

Ông Obeida cho rằng nữ quân nhân này có thể đã bị một nhóm khác ở Dải Gaza giam giữ.

Israel tuyên bố tấn công thêm nhiều mục tiêu ở Lebanon

Tại biên giới Israel-Lebanon, Lực lượng Phòng vệ Israel ngày 31-10 tuyên bố loại bỏ nhiều chiến binh Hồi giáo từ Lebanon cố gắng phóng tên lửa chống tăng về phía Israel.

Ngoài ra, Israel cũng cho biết đã tấn công cơ sở hạ tầng quân sự của nhóm vũ trang Hezbollah (Lebanon) để đáp trả các vụ tấn công của nhóm này từ Lebanon vào Israel trong sáng 31-10.

Xe tăng của Ai Cập được triển khai gần cửa khẩu biên giới Rafah (Ai Cập-Gaza) hôm 31-10. Ảnh: AFP

Trong khi đó, tại biên giới Ai Cập-Gaza, Ai Cập đã triển khai xe tăng và xe bọc thép đến gần tại cửa khẩu Rafah, theo tờ The Times of Israel.

Kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát, Ai Cập đóng cửa biên giới Rafah để chặn làn sóng tị nạn và chỉ cho xe chở hàng viện trợ đi qua cửa khẩu.

Mỹ gửi thêm 300 quân tới khu vực Trung Đông, ông Blinken thăm Israel

Ngày 31-10, người phát ngôn Lầu Năm Góc - Thiếu tướng Patrick Ryder cho biết Mỹ đang gửi thêm 300 binh sĩ tới Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (USCENTCOM - đơn vị hoạt động của Mỹ ở khu vực Trung Đông và một phần châu Phi).

Theo ông Ryder, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ không tiết lộ địa điểm cụ thể mà các binh sĩ Mỹ sẽ đến nhưng xác nhận rằng nhóm binh sĩ này không đến Israel.

“Việc gửi thêm binh sĩ nhằm hỗ trợ các nỗ lực răn đe trong khu vực và tăng cường hơn nữa khả năng bảo vệ của lực lượng Mỹ” - theo người phát ngôn Lầu Năm Góc.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matt Miller cho biết Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến ​​sẽ tới Israel vào ngày 3-11 tới.

“Ngoại trưởng Blinken sẽ tới Israel vào thứ Sáu (3-11) để gặp gỡ các thành viên của chính phủ Israel và sau đó sẽ công du một số quốc gia khác trong khu vực” - ông Miller nói.

Ông Blinken ngày qua cũng đã gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson để thảo luận về gói viện trợ cho Israel, CNN đưa tin.

Sau cuộc gặp, ông Johnson nói rằng ông kỳ vọng gói viện trợ Israel của Hạ viện sẽ được thông qua vào ngày 2-11.

Thêm viện trợ vào Gaza nhưng tình hình nhân đạo vẫn đáng báo động

Nhà Trắng cho biết khoảng 66 xe tải đã tiến vào Dải Gaza thông qua cửa khẩu biên giới Rafah trong ngày 31-10, đánh dấu mức vận chuyển viện trợ trong một ngày cao nhất vào khu vực từ khi xung đột bùng phát. Tuy nhiên, vẫn không có nhiên liệu trong các chuyến hàng viện trợ.

Xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza qua cửa khẩu Rafah (giáp với Ai Cập) ngày 31-10. Ảnh: REUTERS

Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby nói rằng mặc dù số lượng viện trợ vào Gaza đã được cải thiện nhưng đó vẫn chỉ là “một phần nhỏ bé so với nhu cầu".

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày qua kêu gọi đưa các nguồn cung cấp y tế vào Gaza “khẩn cấp và không hạn chế”.

Ông Tedros nhận định số thương vong dân sự ở Gaza là “đáng kinh ngạc”, đồng thời cảnh báo nếu không đưa viện trợ y tế với quy mô lớn vào khu vực, “thảm kịch sẽ tiếp diễn trước mắt chúng ta”.

“Chúng tôi kêu gọi đảm bảo việc di chuyển an toàn cho các đoàn xe nhân đạo trên khắp Gaza và ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức. Không có thời gian để lãng phí. Mọi khoảnh khắc đều quan trọng” - ông Tedros nhấn mạnh.

Bolivia cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel

Ngày 31-10, Bolivia thông báo cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel vì cáo buộc Israel phạm tội ác chống lại loài người trong các cuộc tấn công vào Dải Gaza, theo hãng tin Reuters.

“Bolivia đã quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với nhà nước Israel để lên án cuộc tấn công quân sự hung hãn và không cân xứng của Israel đang diễn ra ở Dải Gaza” - Thứ trưởng Ngoại giao Bolivia - ông Freddy Mamani nói tại cuộc họp báo.

Ông Mamani nói thêm rằng Bolivia đang kêu gọi ngừng bắn và chấm dứt “cuộc phong tỏa nhằm ngăn chặn sự tiếp cận của thực phẩm, nước uống và các yếu tố thiết yếu khác cho cuộc sống” ở Gaza.

Bộ Ngoại giao Israel chưa bình luận về động thái của Bolivia.

THẢO VY