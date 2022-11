Mỹ cấm thiết bị Huawei, ZTE vì rủi ro an ninh quốc gia

(PLO)- Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) phê duyệt lệnh cấm thiết bị mới từ các tập đoàn viễn thông Huawei và ZTE của Trung Quốc.

Ngày 25-11, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đã phê duyệt lệnh cấm thiết bị viễn thông mới do các tập đoàn Huawei và ZTE của Trung Quốc (TQ) sản xuất, với lý do chúng có thể “gây rủi ro” cho an ninh quốc gia của Mỹ, theo hãng tin Reuters.

Động thái này thể hiện sự kiểm soát mới nhất của Mỹ đối với những “gã khổng lồ” công nghệ của TQ trước lo ngại rằng Bắc Kinh có thể sử dụng các công ty này để theo dõi người Mỹ.

Reuters dẫn lời chủ tịch FCC - bà Jessica Rosenworcel rằng những quy tắc mới này là một phần quan trọng trước các nỗ lực bảo vệ người dân Mỹ khỏi các mối đe dọa an ninh quốc gia có liên quan đến viễn thông.

Theo Reuters, lệnh cấm này của FCC cũng sẽ ảnh hưởng đến đến các công ty công nghệ khác của TQ như Dahua, Hikvision và Hytera.

FCC cho biết hồi 6-2021 rằng họ đã xem xét việc cấm tất cả hợp đồng ủy quyền thiết bị của các công ty trong danh sách được đề cập. Cơ quan này cho biết lệnh cấm bán các thiết bị trên là bắt buộc theo luật do Tổng thống Joe Biden ký ban hành hồi tháng 11-2021.

CHÍ THANH