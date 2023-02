Mỹ chia sẻ thông tin vụ khinh khí cầu TQ tới 40 nước, cáo buộc ‘hạm đội khinh khí cầu’ TQ hiện diện 5 châu

(PLO)- Các quan chức Mỹ nói khinh khí cầu do thám Trung Quốc từng được phát hiện ở nhiều nước và vùng lãnh thổ. Mỹ cũng đã chia sẻ cho các quốc gia khác thông tin về vụ khinh khí cầu Trung Quốc xuất hiện trên bầu trời Mỹ.

Vào ngày 8-2, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói rằng Mỹ không phải là quốc gia duy nhất bị ảnh hưởng bởi khinh khí cầu do thám của Trung Quốc (TQ), đồng thời cho biết Bắc Kinh đã cải thiện chương trình do thám trong nhiều năm qua, theo hãng thông tấn Yonhap.

Khí cầu TQ được phát hiện khắp thế giới

“[Khinh khí cầu do thám] là một chương trình mà TQ đã phát triển trong nhiều năm qua. Nước này đang cố gắng cải thiện, phát triển và tăng cường nó nhằm thu thập được các thông tin tình báo” - ông Kirby phát biểu tại Trung tâm Báo chí đối ngoại Washington.

Ông cũng tiết lộ rằng chính quyền Mỹ đã thảo luận về chương trình do thám của TQ với các đồng minh và đối tác.

Mặc dù từ chối bình luận về việc liệu khinh khí cầu do thám đã từng được phát hiện trên trên báo đảo Triều Tiên hay chưa, ông Kirby cho biết Mỹ "không phải là quốc gia duy nhất bị ảnh hưởng bởi” khinh khí cầu do thám.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre sau đó cũng khẳng định khinh khí cầu TQ đã được phát hiện trên cả năm lục địa.

“Những khinh khí cầu là một phần của hạm đội khí cầu của TQ được phát triển để tiến hành hoạt động do thám. Trong vài năm qua, khinh khí cầu do thám của TQ đã được phát hiện ở nhiều quốc gia trên khắp năm châu lục. Chúng tôi đã liên lạc với các đồng minh và đối tác về vấn đề này” - bà Jean-Pierre phản hồi về các báo cáo nói rằng khí cầu TQ đã được phát hiện trên bầu trời Nhật và Đài Loan.

Phía TQ chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Mỹ chia sẻ thông tin về khí cầu TQ cho hơn 40 quốc gia

Hãng Reuters ngày 7-2 dẫn lời một số quan chức cấp cao và nhà ngoại giao Mỹ cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman hồi đầu tuần này đã thông báo cho gần 150 nhà ngoại giao nước ngoài tại 40 đại sứ quán ở Mỹ về vụ khinh khí cầu do thám của TQ.

Trong khi đó, tại Bắc Kinh, đại sứ quán Mỹ đã tập hợp các nhà ngoại giao nước ngoài vào ngày 6 và 7-2 để chia sẻ về những phát hiện của Washington về khí cầu.

“Chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi chia sẻ nhiều nhất có thể với các nước trên khắp thế giới vì họ cũng có thể dễ bị ảnh hưởng bởi các dạng hoạt động này” - một quan chức cấp cao Mỹ cho hay.

Theo quan chức này, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng gửi đến các phái bộ của nước này trên khắp thế giới về sự cố khinh khí cầu do thám của TQ để chia sẻ với các đồng minh và đối tác.

Một số nhà ngoại giao ở Bắc Kinh tham gia buổi chia sẻ thông tin về khí cầu do thám của TQ nói với hãng Reuters rằng Mỹ đã đưa ra nhiều thông tin để chứng minh rằng khinh khí cầu đi vào không phận Mỹ không phải là nhằm nghiên cứu thời tiết như Bắc Kinh tuyên bố mà được sử dụng cho mục đích do thám.

Bên cạnh đó, các nhà ngoại giao chia sẻ lại rằng các tấm pin mặt trời trên khí cầu cho thấy nó cần nhiều năng lượng hơn khí cầu thời tiết và đường bay của nó không phù hợp với các kiểu gió tự nhiên. Mỹ cũng cho biết khinh khí cầu được trang bị bánh lái và cánh quạt, do quân đội TQ điều khiển.

Tại cuộc họp báo chung với Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg hôm 8-2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng lên tiếng xác nhận về thông tin trên, giải thích rằng Mỹ “làm như vậy vì nước này không phải là mục tiêu duy nhất của chương trình [khí cầu của TQ], vốn đã vi phạm chủ quyền của các quốc gia trên khắp năm châu”.

Đáp lại, ông Stoltenberg nói rằng vụ việc khinh khí cầu do thám của TQ cho thấy các quốc gia thành viên NATO cần phải cảnh giác trong bối cảnh TQ nhiều năm qua đã “đầu tư rất nhiều vào các năng lực quân sự mới” cũng như “gia tăng các hoạt động tình báo ở châu Âu”.

Các thông tin trên được các quan chức Mỹ đưa ra sau khi một khinh khí cầu do thám của TQ bay vào không phận Mỹ hồi tuần trước khiến quân đội Mỹ phải điều máy bay chiến đấu bắn hạ. Bắc Kinh xác nhận đây là khinh khí cầu khí tượng dân sự và bị thổi lệch hướng tới Mỹ, tuy nhiên Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định đây là khinh khí cầu do thám quân sự. Vụ việc đã đẩy căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington leo thang thêm.

VĨNH KHANG