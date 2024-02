Nhằm đáp trả vụ căn cứ quân sự Tower 22 của Mỹ ở Jordan, gần biên giới Syria, bị tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào hôm 28-1 khiến 3 lính Mỹ thiệt mạng và khoảng 40 lính bị thương, quân đội Mỹ ngày 2-2 tiến hành không kích các mục tiêu liên quan Iran ở Iraq và Syria bằng hơn 125 quả đạn pháo.

Mỹ dùng máy bay ném bom B-1 không kích

Quân đội Mỹ cho biết lực lượng Mỹ tấn công hơn 85 mục tiêu trải rộng trên 7 địa điểm có liên quan Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các nhóm liên kết Iran, trong đó có 4 địa điểm ở Syria và 3 địa điểm ở Iraq, theo hãng tin Reuters.

Ngay sau cuộc không kích, Trung tướng Douglas Sims - Giám đốc hoạt động của Bộ Tham mưu liên quân Mỹ cho biết máy bay ném bom B-1 của Không quân Mỹ nằm trong số các máy bay Mỹ thực hiện cuộc không kích, theo đài CNN.

Ông Sims cho hay các máy bay ném bom B-1 đã xuất kích từ căn cứ quân sự ở Mỹ và bay liên tục tới khu vực tấn công tại Syria và Iraq. B-1 là máy bay ném bom hạng nặng tầm xa có thể triển khai vũ khí chính xác và không chính xác.

Ông cũng nhấn mạnh rằng Mỹ "thực sự tự tin" về độ chính xác của các cuộc tấn công.

“Các dấu hiệu ban đầu cho thấy chúng tôi đã tấn công chính xác các mục tiêu nhắm tới, với một số vụ nổ thứ cấp liên quan kho đạn dược và các địa điểm hậu cần” - ông Sims cho hay.

Iraq, Syria và Iran lên tiếng

Trong tuyên bố vào ngày 3-2, Văn phòng Thủ tướng Iraq - ông Mohammed Shia al-Sudani cho biết cuộc không kích của Mỹ làm ít nhất 16 người thiệt mạng, trong đó có dân thường, và 25 người bị thương, theo kênh Al Jazeera.

Tuyên bố lên án cuộc tấn công của Mỹ là "hành động xâm lược mới" chống lại chủ quyền của nước này. Tuyên bố cũng phủ nhận thông tin rằng chính phủ Baghdad phối hợp trước với Washington về cuộc tấn công, gọi thông tin này là "sai sự thật" và "nhằm đánh lừa dư luận quốc tế".

Sự hiện diện của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu trong khu vực “đã trở thành lý do đe dọa an ninh, ổn định ở Iraq và là lý do biện minh cho việc lôi kéo Iraq vào các xung đột khu vực và quốc tế”, theo tuyên bố của văn phòng thủ tướng Iraq.

Quang cảnh hoang tàn sau khi máy bay chiến đấu của Mỹ thực hiện cuộc không kích tại TP Al-Qa'im (Iraq). Ảnh: ANADOLU/GETTY IMAGES

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Syria đưa tin có thương vong sau vụ tấn công của Mỹ ở khu vực sa mạc của Syria và khu vực biên giới Syria-Iraq. Quân đội Syria vào cuối ngày 2-2 nói cuộc không kích của Mỹ giết chết dân thường, quân nhân và gây ra "thiệt hại đáng kể".

Tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria (có trụ sở ở Anh) cho biết có ít nhất 18 chiến binh có liên kết với Iran đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ ở Syria. Tuy nhiên thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng.

Trong ngày, Bộ Quốc phòng Syria chỉ trích cuộc không kích của Mỹ là “sự xâm lược của lực lượng chiếm đóng Mỹ", cáo buộc lực lượng này đang cố gắng "làm suy yếu khả năng của quân đội Ả Rập Syria và các đồng minh trong lĩnh vực chống khủng bố".

Iran cũng lên án việc Mỹ không kích mục tiêu liên quan Iran ở Iraq, Syria. Bộ Ngoại giao Iran ngày 3-2 gọi cuộc tấn công là "vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iraq và Syria, luật pháp quốc tế và vi phạm rõ ràng Hiến chương Liên Hợp Quốc".

Bộ Ngoại giao Iran cũng chỉ trích việc Mỹ không kích mục tiêu liên quan Iran ở Iraq và Syria là “một hành động mạo hiểm và sai lầm chiến lược khác của chính phủ Mỹ và sẽ không mang lại kết quả nào ngoài việc làm gia tăng bất ổn trong khu vực".

