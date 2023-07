Mỹ Tâm tiết lộ lý do sợ trao vé vàng cho Quang Trung tại Vietnam Idol 2023

(PLO)- Tập 2 Vietnam Idol 2023 tiếp tục giữ chân khán giả sau một tuần chờ đợi để thưởng thức các tiết mục âm nhạc ấn tượng từ các thí sinh đầy tiềm năng.

Mỹ Tâm bất ngờ đọ vũ đạo cùng thí sinh Vietnam Idol 2023

Thí sinh Lương Nhất Duy mở màn tập 2 là một vũ công dancesport chuyên nghiệp.

Đáng chú ý, nam thí sinh này không hề tỏ ra rụt rè, trái lại còn mời Mỹ Tâm lên sân khấu để cùng mình khiêu vũ khiến giám khảo Huy Tuấn và Quang Dũng liên tục bật cười thích thú.

Tuy nhiên, thí sinh này không nhận được cái gật đầu từ ban giám khảo vì giọng hát còn nhiều hạn chế. Nhạc sĩ Huy Tuấn thẳng thắn chia sẻ rằng:“Khi em cất tiếng hát lên thì anh nhận ra rằng em thuộc về sàn nhảy nhiều hơn”.

Thí sinh ‘thả thính’ Huy Tuấn, Nguyễn Quang Dũng được trao vé vàng

Thanh Giang là thí sinh được ban giám khảo đánh giá cao về ngoại hình và phong cách biểu diễn với bản hit triệu view Một cú lừa. Đặc biệt, trong tiết mục của mình, nữ thí sinh còn “lả lướt” đến hai giám khảo nam của chương trình khiến Mỹ Tâm vô cùng thích thú.

Nhìn chung, ban giám khảo chưa thật sự đánh giá cao phần thể hiện của Thanh Giang. Tuy nhiên, cả ba giám khảo đều đồng ý trao cho thí sinh này chiếc vé vàng vì nhìn ra được những tiềm năng có thể khai phá ở những vòng sau.

Quán quân Big Song Big Deal nhận mưa lời khen tại Vietnam Idol 2023

Hà An Huy cũng là thí sinh nhận được nhiều sự quan tâm trong tập 2, bởi anh chàng này từng là quán quân của cuộc thi Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal.

Mỹ Tâm dành lời khen cho Hà An Huy: “Em có giọng hát, em có tự tin, mọi thứ ở em bừng sáng. Em làm cho chị cảm giác muốn nghe tiếp một ca khúc bi nhưng không buồn. Bài hát cũng có những cái cao độ, đi nhảy rất là hay. Em sáng tác rất giỏi và chị rất thích”. Nhạc sĩ Nguyễn Quang Dũng cũng đồng tình với những nhận xét của Mỹ Tâm về Hà An Huy.

Trong khi đó, Huy Tuấn là người từng làm việc với Hà An Huy tại Big Song Big Deal nên nam nhạc sĩ nhìn ra được những điều mà thí sinh này cần lưu tâm để không bị một màu. Trước ý kiến của nhạc sĩ Huy Tuấn, Hà An Huy cho biết đó cũng là lý do mình tham gia Vietnam Idol 2023 để tìm kiếm những điều còn ẩn sâu trong bản thân mình.

Mỹ Tâm tiết lộ lý do sợ trao vé vàng cho Quang Trung

Gây bất ngờ nhất trong tập 2 Vietnam Idol 2023 chính là sự xuất hiện của Quang Trung - nam diễn viên trẻ chuyên trị những vai hài độc đáo. Đặc biệt, Quang Trung cũng từng tham gia dự án điện ảnh Chị trợ lý của anh với Mỹ Tâm nhiều năm về trước.

Nam diễn viên đã chinh phục được hai nam giám khảo nhờ giọng hát có màu sắc riêng và cách đặt cả tâm hồn vào ca khúc, cho thấy sự nghiêm túc khi đến với chương trình.

Trong khi đó, Mỹ Tâm đã chỉ ra những khuyết điểm trong phần dự thi của Quang Trung chính là việc lạm dụng rung trong câu hát và lấy hơi sai cách dẫn đến các nốt treo chưa được tốt.

Mặc dù trao cho Quang Trung tấm vé vàng nhưng Mỹ Tâm lại khá đắn đo vì sợ mất đi một diễn viên hài. Tuy nhiên, vì nhận thấy Quang Trung đã làm tốt cả hai mảng diễn xuất lẫn ca hát thì không có lý do gì để không trao cho anh chàng tấm vé vàng vào vòng kế tiếp.

Khép lại tập 2, những thí sinh tiềm năng tiếp theo đã được lộ diện, bổ sung vào đội hình chinh chiến là Hà Minh và Phương Quyên. Đây đều là những thí sinh sở hữu giọng hát nội lực và nhiều tiềm năng.

MINH ĐỦ