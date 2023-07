Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của IS tại Syria bằng UAV

(PLO)- Trong một cuộc không kích, máy bay không người lái (UAV) của Mỹ đã tiêu diệt được một thủ lĩnh thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ngày 9-7, Bộ Tư lệnh Trung Tâm của quân đội Mỹ (CENTCOM) cho biết trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) tại khu vực miền đông Syria, lực lượng không quân của họ đã tiêu diệt được một thủ lĩnh thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, theo hãng tin AFP.

CENTCOM cho biết cuộc không kích trên được thực hiện bằng UAV MQ-9 Reaper vào ngày 7-7. Theo cơ quan này, không có bất kỳ trường hợp thương vong nào xảy ra với dân thường, và thủ lĩnh IS bị hạ là Usamah al-Muhajir.

CENTCOM không cung cấp thêm thông tin về Usamah al-Muhajir.

Theo AFP, sau khi tiêu diệt cựu lãnh đạo IS Abu Bakr al-Baghdadi, người tự xưng là "Vua của toàn bộ người Hồi giáo" vào năm 2019, trong những năm qua Mỹ đã tăng cường các đợt tấn công chống lại các phần tử nghi là thành viên IS ở Syria.

Theo đó, quân đội Mỹ đã bắt giữ và tiêu diệt nhiều thủ lĩnh của nhóm này. Trong khi đó, nhiều phần tử khác của IS được cho là đang lên kế hoạch tấn công ở nước ngoài.

AFP dẫn một báo cáo của Liên Hợp Quốc (LHQ) công bố hồi đầu năm cho biết ước tính IS hiện có khoảng 5.000 đến 7.000 thành viên, và những người ủng hộ nhóm này trải rộng từ Syria tới Iraq. LHQ cũng cảnh báo cộng đồng quốc tế nên thận trọng bởi những mối đe dọa từ IS và các nhánh của nhóm này tới an ninh quốc tế là rất cao.

CHÍ THANH