Myanmar được mời dự hội nghị quân sự ASEAN sắp tới

(PLO)- Myanmar được mời tham dự cuộc họp nhóm công tác về an ninh hàng hải trong khuôn khổ ADMM+ và cuộc tập trận quân sự khu vực vào tháng tới.

Bộ Quốc phòng Myanmar (dưới thời chính quyền quân sự) đã được Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mời tham dự cuộc họp Nhóm công tác về an ninh hàng hải trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) và cuộc tập trận quân sự khu vực dự kiến bắt đầu từ ngày 20-2, trang Myanmar Now đưa tin.

Hội nghị năm nay, do Mỹ và Thái Lan đồng tổ chức, sẽ kéo dài 5 ngày và diễn tập bàn về an ninh hàng hải. Cuộc họp của nhóm công tác quy tụ các quốc gia thành viên ASEAN và các đối tác đối thoại gồm Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật, New Zealand, Nga, Hàn Quốc và Mỹ.

Trung tá Martin Meiners - phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, xác nhận rằng chính quyền quân sự Myanmar đã nhận được lời mời tham dự cuộc họp và cuộc tập trận vào tháng tới.

Khi được hỏi Lầu Năm Góc có phản đối việc này hay không, ông Meiners nói rằng quân đội Myanmar đã được mời theo các nghi thức của ASEAN.

“Việc tham dự các diễn đàn của ASEAN được quyết định bởi các quốc gia thành viên ASEAN” - ông nói thêm.

Theo Myanmar Now, cuộc tập trận sắp tới dự kiến có 3 phần: tìm kiếm và cứu nạn; chống cướp biển; và giải quyết nạn buôn người, buôn lậu ma túy và vũ khí.

Vào tháng 11-2022, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã đề xuất cấm quân đội Myanmar tham dự các hội nghị thượng đỉnh lớn vì không tuân thủ bản đồng thuận 5 điểm (đạt được vào tháng 4-2021, nhằm kêu gọi chấm dứt bạo lực sau khi quân đội tiếp quản vào chính quyền Myanmar hồi tháng 2-2020).

Cũng trong tháng 11-2022, Bộ trưởng Quốc phòng Myanmar Mya Tun Oo cũng lần đầu tiên bị loại khỏi các cuộc họp của ADMM.

Bộ trưởng ngoại giao Myanmar họp lần đầu với nhóm ngoại giao Đông Nam Á (PLO)- Đại diện ngoại giao Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam đã gặp Bộ trưởng ngoại giao chính quyền quân sự Myanmar Wunna Maung Lwin tại một cuộc họp “không chính thức” ở Thái Lan.

DƯƠNG KHANG