Năm 2022, Công an Đồng Nai kéo giảm sâu về tội phạm

(PLO)- Trong năm, công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện, khởi tố 15 vụ, bắt và xử lý 34 bị can về tham nhũng, chức vụ.

Sáng 22-12, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chủ trì buổi họp báo của Công an tỉnh thông tin về công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Theo Thiếu tướng Quang, trong năm qua, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ được thực hiện theo đúng phương châm chỉ đạo của Bộ Công an “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”.

Công an đã tập trung phát hiện, xác minh, làm rõ, khởi tố một số vụ án tham nhũng, chức vụ trong lĩnh vực về quản lý, sử dụng đất đai, các vi phạm các quy định về bồi thường được chính quyền người dân đánh giá cao, đồng tình ủng hộ.

Trong năm 2022, công an đã phát hiện, xử lý 425 vụ với 516 cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về quản lý kinh tế. Đã phát hiện, khởi tố 15 vụ, bắt và xử lý 34 bị can về tham nhũng, chức vụ.

Về phạm pháp hình sự được kéo giảm 9,17% số vụ so với năm 2019 (thời điểm chưa xảy ra dịch COVID-19). Trong đó, công tác phòng ngừa đấu tranh nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu đã có những chuyển biến rõ nét, đa số đều được kéo giảm như: cướp tài sản giảm hơn 27%, trộm cắp tài sản giảm hơn 29%, cưỡng đoạt tài sản giảm hơn 35%.

Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án về trật tự xã hội đạt gần 82%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt hơn 90%. Tất cả đều vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao. Kịp thời điều tra, khám phá và nhanh chóng làm rõ nhiều vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

