Năm 2022, TKV lãi hơn 8.100 tỉ, nộp ngân sách hơn 21.000 tỉ đồng

(PLO)- Năm 2022, doanh thu toàn Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) ước đạt 165.900 tỉ đồng, đạt 126% kế hoạch và bằng 119,5% so với cùng kỳ 2021; Lợi nhuận ước đạt hơn 8.100 tỉ đồng; Nộp ngân sách Nhà nước hơn 21.000 tỉ đồng.

TKV vừa tổ chức hội nghị giao ban điều hành sản xuất tháng tháng 1-2023.

Trong tháng 12 năm 2022, Tập đoàn đã khai thác được 2,98 triệu tấn than nguyên khai; than tiêu thụ 3,7 triệu tấn; sản xuất khoáng sản Alumin quy đổi 124.074 tấn; sản xuất điện và tiêu thụ điện đạt 817 triệu kWh; sản xuất 6.000 tấn thuốc nổ và tiêu thụ 9.200 tấn...

Kết thúc năm 2022, toàn tập đoàn sản xuất than nguyên khai đạt 39,4 triệu tấn; nhập khẩu than 4,75 triệu tấn; Sản xuất Alumin quy đổi: 1,47 triệu tấn, tiêu thụ Alumin: 1,45 triệu tấn; Sản xuất điện 8,23 tỉ kWh…

Năm 2022, doanh thu toàn Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) ước đạt 165.900 tỉ đồng, đạt 126% kế hoạch, và bằng 119,5% so với cùng kỳ 2021; Nộp ngân sách Nhà nước hơn 21.000 tỉ đồng. Lợi nhuận ước đạt hơn 8.100 tỉ đồng, tăng 154% so với cùng kỳ. Tiền lương bình quân toàn tập đoàn đạt 14,6 triệu đồng/người-tháng.

Trong tháng 1, TKV dự kiến điều hành sản xuất 2,6 triệu tấn than nguyên khai; tiêu thụ than 3,8 triệu tấn; nhập khẩu than 520 ngàn tấn; Sản xuất điện 700 triệu kWh, bán điện cho EVN 620 triệu kWh…

Tại cuộc họp, Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải biểu dương thành quả cán bộ, nhân viên toàn tập đoàn đã đạt được, nhấn mạnh năm 2022 là năm các chỉ tiêu tổng hợp của tập đoàn đạt mức cao kỷ lục kể từ khi thành lập tập đoàn đến nay. Đây chính là tiền đề tạo động lực để TKV bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2023 dự báo sẽ nhiều khó khăn.

Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải đề nghị các Ban chuyên môn đôn đốc các đơn vị tập trung khai thác, chế biến, chuẩn bị sẵn sàng chân hàng, đảm bảo cung ứng đủ than cho các hộ tiêu thụ đã ký kết hợp đồng với TKV trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đồng thời, xây dựng phương án bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ, bảo vệ tài sản, an ninh an toàn trong dịp Tết. Đặc biệt là tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cả về vật chất và tinh thần để người lao động TKV đón Tết sum vầy, an vui, hạnh phúc và đủ đầy.

Trước đó, ngày 29-12-2022, tại Hạ Long, Đảng ủy TKV tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng, tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2023, Đảng bộ TKV đề ra mục tiêu tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đẩy mạnh đầu tư, phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả SXKD, đáp ứng than cho nền kinh tế, đảm bảo an toàn lao động, môi trường trong quá trình sản xuất.

Thực hiện vừa sản xuất, vừa kinh doanh than, phấn đấu khai thác hơn 39 triệu tấn than, tiêu thụ 46,5 triệu tấn, nộp ngân sách Nhà nước đạt trên 20.000 tỉ đồng..., khẳng định vai trò là một trong 3 trụ cột đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

LÊ NAM