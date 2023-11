(PLO)- Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhận định tội phạm, tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp và đấu tranh với tội phạm này còn cam go, nguy hiểm.

Ngày 24-11, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, đã dự, trao thư khen của Thủ tướng Chính phủ và phát biểu chỉ đạo tại lễ nhận thư khen của Thủ tướng Chính phủ và trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm về ma túy do Bộ Công an tổ chức.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang (giữa) trao thư khen của Thủ tướng đến các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Bắt, thu giữ hàng tấn ma túy

Theo báo cáo của Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04), năm 2023, tình trạng sản xuất, mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là ma túy tổng hợp ở khu vực Đông Nam Á đang diễn ra nghiêm trọng, có chiều hướng gia tăng, đặt ra nhiều thách thức, khó khăn đối với công tác phòng, chống ma túy của nước ta.

Tình hình tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp trên tất cả tuyến trọng điểm: tuyến Đông Bắc, Tây Bắc, bắc Miền Trung - Tây Nguyên, Tây Nam, tuyến đường biển, đường hàng không, bưu điện...

Trong 11 tháng đầu năm 2023, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy trên toàn quốc đã bắt hơn 38.000 người phạm tội liên quan đến ma túy, thu giữ gần 450 kg heroin, 330 kg cocain, gần 5 tấn ma túy tổng hợp cùng hàng trăm kilôgam thuốc phiện, cần sa và nhiều tài sản, vật chứng liên quan.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an tăng cường kiểm tra, xử lý sai phạm của các cơ sở kinh doanh có điều kiện, các bộ liên quan kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất ma túy…

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang biểu dương những chiến công mà lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy đã đạt được. Điều này góp phần bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Không để ma túy tấn công vào học đường

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Với số lượng vật chứng thu giữ lớn trong thời gian gần đây cho thấy lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy đã nỗ lực, từng bước ngăn chặn “nguồn cung” ma túy từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát, hạn chế những hậu quả, tác hại của tội phạm và tệ nạn ma túy gây ra cho xã hội.

Phó Thủ tướng cũng chia sẻ với những vất vả, khó khăn, gian khổ, hiểm nguy mà lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy phải đối mặt.

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy trên toàn quốc tiếp tục phát huy tốt vai trò chủ trì, nòng cốt trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ đối tượng chủ mưu, cầm đầu; triệt xóa, giải quyết dứt điểm các điểm, tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy.

228.000 là số người nghiện, người sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý ở nước ta; còn trên thế giới, con số này là 296 triệu người. Tại Việt Nam, số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy đa số không có việc làm hoặc có việc làm không ổn định, tiềm ẩn nguy cơ cao phát sinh tội phạm.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an tăng cường kiểm tra, xử lý sai phạm của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Các bộ liên quan quản lý, kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp trong nội địa; không để ma túy “núp bóng” tấn công vào trường học, ảnh hưởng đến thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên…

Phó Thủ tướng cũng cho biết: Các nội dung cần quan tâm khác là tăng cường mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống và kiểm soát ma túy với các nước, các tổ chức quốc tế, trước hết là với các nước có chung đường biên giới, với phương châm chủ động phòng ngừa từ xa, từ sớm ngay từ các nước bạn. Cùng với đó là thực hiện có trách nhiệm các cam kết quốc tế trong phòng, chống ma túy mà Việt Nam đã ký kết tham gia; phối hợp giữ vững lập trường chung của các nước ASEAN đối với vấn đề ma túy.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy còn rất nhiều cam go, nguy hiểm và khó khăn phía trước. Song Đảng, Nhà nước và Chính phủ luôn tin tưởng tuyệt đối rằng lực lượng Công an nhân dân nói chung, Cục CSĐT tội phạm về ma túy nói riêng sẽ tiếp tục có nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn Tháng 8-2023, phía Đài Loan (Trung Quốc) cung cấp nguồn tin về hai người Đài Loan nghi sang Việt Nam để vận chuyển ma túy, ngụy trang tàu đánh cá. Ngay sau đó, Cục C04 đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh. Đầu tháng 9-2023, sáu người trong đường dây nhập cảnh vào Việt Nam, thuê kho và mua 100 tấn xi măng tập kết tại quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng để xuất cảnh về Trung Quốc. Thực chất số xi măng trên chỉ là bình phong cho lô ma túy trị giá hàng chục triệu USD, đang đợi làm thủ tục xuất đi nước ngoài tiêu thụ qua đường biển. Đến sáng 22-9, Cục C04 chủ trì, phối hợp với công an các tỉnh/thành: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Hà Tĩnh bắt giữ nhiều người cùng 1,3 tấn ma túy ketamine lẫn trong các bao xi măng. Công an xác định lô ma túy trị giá hàng chục triệu USD để lẫn trong xi măng chuẩn bị được đưa ra nước ngoài. Ảnh: BCA • Cũng tại buổi cung cấp thông tin cho báo chí, Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục C04, chia sẻ về vụ việc hai nữ tiếp viên hàng không Việt Nam bị cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ hồi tháng 9. Trung tướng Viện cho biết: Theo thông tin ông nắm được, tòa án cấp sơ thẩm tại Hàn Quốc đã tuyên vô tội đối với hai nữ tiếp viên này. Tuy nhiên, nội dung chi tiết về vụ án chưa được thông tin. Trước đó, ngày 6-9, đài MBC (Hàn Quốc) đưa tin cảnh sát Incheon (Hàn Quốc) đã bắt giữ hai trong số bốn thành viên phi hành đoàn của một hãng hàng không Việt Nam để điều tra về hành vi buôn lậu ma túy.

PHI HÙNG