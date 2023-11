Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can sáu bị can thực hiện pha chế ma tuý, tẩm ướp bằng cách bơm tinh dầu có ma túy vào đầu điếu thuốc lá điện tử, thuốc lá sợi.

Học công thức trên mạng

Người cầm đầu đường dây được xác định là Lê Anh Thơ (28 tuổi, trú tại Hoàng Mai, TP Hà Nội). Giúp việc cho Thơ có Đỗ Duy Lung, Lê Anh Đức, Hoàng Văn Quý và Phùng Quốc Việt.

Lê Anh Thơ bị công an bắt giữ. Ảnh: CA

Theo điều tra của công an, Thơ lên mạng tìm kiếm công thức, sau đó qua mạng xã hội liên hệ với các đối tượng ở nước ngoài đặt mua cần sa tổng hợp, tinh dầu vị, hóa chất, các thiết bị của thuốc lá điện tử, ống thuốc lá sợi chuyển về kho tại Hà Nội thông qua các công ty vận chuyển.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi kho xưởng.

Sau đó nhóm này pha chế, tẩm ướp bằng cách bơm tinh dầu có ma túy vào đầu điếu thuốc lá điện tử, thuốc lá sợi rồi lắp ráp, chạy máy để thành thuốc lá điện tử, điếu thuốc lá sợi có chứa chất ma túy. Với mỗi loại, Thơ bào chế ra ba vị khác nhau.

Tẩm ướp ma túy xong, cả nhóm dán nhãn thuốc lá điện tử Ampire chill và thuốc lá điếu Dominix. Toàn bộ bao bì, nhãn mác thuốc lá điện tử được Thơ đặt làm riêng, độc quyền, có cả chế độ bảo hành, đổi trả đổi với các sản phẩm bị lỗi.CA

Công an thu giữ nhiều điếu thuốc lá có tẩm ma tuý. Ảnh: CA

Sau khi cho ra điếu thuốc thành phẩm, Thơ chỉ đạo đàn em đăng bài quảng cáo, livestream trên mạng xã hội nói là các sản phẩm này chứa chất kích thích nhưng không phải ma túy nhằm đánh lừa người sử dụng.

Tiêu chí của Thơ đặt ra là khi người mua càng nhiều thì giá càng rẻ và ngược lại. Đối với bán sỉ sẽ có giá từ 130-150.000/điếu, bán lẻ có giá từ 550-600.000/điếu.

Chuẩn bị tuồn ra thị trường

Nhận định các đối tượng vừa sản xuất xong lô hàng thuốc lá chứa ma túy, ngày 14-9, C04 đã chủ trì phối hợp cùng các đơn vị bắt quả tang Đỗ Duy Lung, Lê Anh Đức, Hoàng Văn Quý, Phùng Quốc Việt đang có hành vi pha trộn, dùng xilanh tiêm tinh dầu chứa ma túy pha trộn vào thuốc lá điện tử “ampire chill” tại kho xưởng ở xã Phương Nhị, Thanh Trì, TP Hà Nội.

Dung dịch ma tuý được tẩm vào các điếu thuốc lá. Ảnh: CA

Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 3.500 điếu thuốc lá thành phẩm đã được bơm tinh dầu có chứa chất ma túy, 5 can nhựa chứa 84 lít dung dịch ma túy, một máy bơm tinh dầu có pha trộn ma túy tổng hợp.

Các điếu thuốc lá có tẩm ma tuý chuẩn bị tuồn ra thị trường. Ảnh: CA

Ngoài ra, công an cũng thu giữ gần 300 thùng carton chứa thiết bị lắp ráp thành hơn 10.000 điếu thuốc lá điện tử, 1 triệu vỏ điếu thuốc lá sợi cùng nhiều dung môi, hóa chất, nguyên vật liệu, linh kiện, phụ kiện, vỏ hộp, nhãn mác dùng vào việc sản xuất, đóng gói thuốc lá điện tử.

Đặc biệt, công an còn thu giữ gần 15.000 điếu thuốc lá điện tử chứa tinh dầu vị được Lê Anh Thơ nhập lậu từ nước ngoài về Việt Nam chờ bán ra thị trường.

Cùng thời điểm trên, một tổ công tác bắt giữ và khám xét chỗ ở của Thơ, thu giữ nhiều máy móc, hóa chất, thuốc lá điện tử thành phẩm, vỏ các nhãn hiệu thuốc lá sợi cuốn và thuốc lá điện tử.

Gây mất trí, teo não Theo C04, Bộ Công an, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện nhiều bài quảng cáo và rao bán thuốc lá điện tử, thuốc lá điếu có chứa ma túy trên các trang mạng xã hội. Để tăng độ phê, đồng thời tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, những người này đã pha trộn, tẩm ướp, bơm tinh dầu ma túy vào những điếu thuốc. Vì lợi nhuận, các đối tượng không từ bất kỳ một thủ đoạn nào, kể cả “đầu độc” thế hệ trẻ. Thành phẩm, bao bì sản phẩm rất bắt mắt. Ảnh: CA Những loại ma túy này ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh, gây suy giảm trí nhớ, mất trí, sử dụng lâu gây teo não. Xác định tính nguy hại của các loại ma túy ngụy trang, núp bóng thuốc lá điện tử, thuốc lá điếu và quy mô, tính chất phức tạp của đường dây, C04 đã xác lập chuyên án và triệt phá thành công.

TỰ SANG - PHI HÙNG