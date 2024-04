Năm 2023, số người chết vì tai nạn giao thông giảm sâu 07/04/2024 15:28

(PLO)- Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Lê Kim Thành cho biết trong năm 2023, tai nạn giao thông tiếp tục giảm sâu so với năm 2022, giảm 1.285 vụ và giảm 1.922 người chết.

Ngày 7-4 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ban Thanh niên Công an Nhân dân phát động hưởng ứng Năm an toàn giao thông 2024 với chủ đề Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

Ông Ngô Văn Cương, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho biết năm 2024 tiếp tục được Chính phủ chọn là Năm an toàn giao thông, mang chủ đề Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, với ba mục tiêu:

Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn; kiềm chế và giảm tai nạn giao thông cả về số vụ, số người chết và bị thương; khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính và tại các đô thị lớn.

Vụ tai nạn nghiêm trọng giữa hai xe chở khách xảy ra trên quốc lộ 20 (huyện Định Quán) khiến năm người tử vong. Ảnh: VH.

"Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam xác định các hoạt động của Đoàn, Hội tham gia tuyên truyền và giữ gìn trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ trọng tâm công tác.

Trong năm 2024, tổ chức Đoàn - Hội tập trung vào tuyên truyền việc thực hiện các chính sách, pháp luật về an toàn giao thông của Đảng, Chính phủ. Nhằm nâng cao ý thức của người tham gia giao thông trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông" - ông Ngô Văn Cương nhấn mạnh.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Lê Kim Thành đề nghị ban an toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp các tỉnh, thành đoàn để xây dựng kế hoạch cụ thể.

Triển khai các hoạt động của đoàn thanh niên tham gia tuyên truyền và giữ gìn trật tự an toàn giao thông trong năm 2024 với vai trò là nòng cốt, hạt nhân.

“Trong năm 2023, tai nạn giao thông tiếp tục giảm sâu so với năm 2022, giảm 1.285 vụ, giảm 1.922 người chết. Ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính tại Thủ đô Hà Nội và TP.HCM đã từng bước được kiềm chế.

Tuy nhiên, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ xảy ra tai nạn còn lớn.

Những hậu quả của tai nạn giao thông vẫn là sự mất mát không gì bù đắp được đối với nhiều cá nhân, gia đình và cả cộng đồng...” - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia bày tỏ.

Ngay sau buổi lễ, các tình nguyện viên và cơ quan chức năng đã tổ chức hướng dẫn cài đặt, sử dụng VNeID, tích hợp thông tin giấy phép lái xe, bằng lái xe cho đoàn viên, thanh niên. Đồng thời tập huấn kỹ thuật lái xe mô tô khoa học, an toàn; tập huấn sơ cứu và tự sơ cứu tai nạn giao thông.

Các lực lượng ra quân hưởng ứng Năm an toàn giao thông 2024. Ảnh: ĐĂNG HẢI

Cùng thời điểm, Trung ương Đoàn, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam cũng đã tổ chức lễ ra quân tuyên truyền về hoạt động phòng cháy, chữa cháy trong thanh niên năm 2024.

Trong khuôn khổ sự kiện, Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã ra mắt ba đội hình thanh niên tình nguyện mới.

Cụ thể, Đội camera 360 an toàn ghi lại những hình ảnh đẹp văn hóa giao thông; Đội hình thanh niên phản ứng nhanh tham gia xử lý sự cố khi xảy ra tai nạn giao thông; Đội tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy.