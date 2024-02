(PLO)- Theo Bộ Công an, quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ sẽ góp phần hỗ trợ cho nạn nhân, thân nhân, gia đình của người bị tai nạn vượt qua khó khăn…

Tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đang được lấy ý kiến, Bộ Công an đề xuất bổ sung Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ.

Theo cơ quan soạn thảo, Luật Giao thông đường bộ năm 2008 tuy có quy định về trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức khi xảy ra tai nạn giao thông đường bộ. Tuy nhiên, luật chưa quy định cụ thể về công tác giải quyết tai nạn giao thông đường bộ, nhất là việc quy định về quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ.

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, nhiều ý kiến đại biểu đề nghị bổ sung quy định Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ vào dự luật trên. Qua xem xét, Bộ Công an nhận thấy việc bổ sung quỹ trên vào dự luật là cần thiết.

Bởi theo cơ quan soạn thảo, khi xảy ra tai nạn giao thông gây thiệt hại về người và tài sản, nếu không có quỹ để giảm thiểu những hậu quả sẽ làm cho nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông, thân nhân, gia đình của họ thêm nhiều gánh nặng. Thậm chí có trường hợp kiệt quệ về kinh tế, bất ổn về tinh thần, dẫn đến kìm hãm sự phát triển của kinh tế - xã hội.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến ba người trong một gia đình tử vong. Ảnh: NGUYỄN DO

Thêm vào đó, đa số nạn nhân trong các vụ tai nạn giao thông là những người đang trong độ tuổi lao động, là nguồn thu nhập chính của gia đình và là lực lượng lao động để phát triển kinh tế - xã hội.

Sự việc xảy ra, gia đình họ không những bị mất đi nguồn thu nhập chính mà còn phải chi phí thuốc men, chạy chữa hoặc khắc phục những hư hỏng thiệt hại về tài sản, mất phương tiện đi lại, sản xuất, từ đó làm tăng gánh nặng cho xã hội.

Khi quy định quỹ vào dự luật, Bộ Công an nhận định sẽ tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh, rõ ràng để triển khai việc hỗ trợ, khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông, giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra.

Quỹ là nguồn tài chính xã hội hóa, không phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn ngân sách Nhà nước và Quỹ bảo hiểm xe cơ giới nên sẽ được giải quyết nhanh, kịp thời, khắc phục được tối đa hậu quả.

“Ngoài ra, nguồn quỹ này cũng khích lệ các lực lượng thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ ngày một tốt hơn và huy động tối đa mọi nguồn lực xã hội chung tay tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, từ đó sẽ giảm tai nạn giao thông đường bộ và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội…” - Bộ Công an cho hay.

