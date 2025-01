Năm 2024, EVN đã cân bằng tài chính, có lợi nhuận 06/01/2025 14:28

(PLO)- EVN cho biết năm 2024 tập đoàn đạt cân bằng tài chính, có lợi nhuận và doanh thu hợp nhất của EVN ước đạt 575 ngàn tỉ đồng, tăng 13,7% so với năm 2023.

Sáng 6-1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Thông tin về kết quả sản xuất, cung ứng điện, ông Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ EVN, cho biết năm 2024, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 308,73 tỉ kWh, tăng 9,9% so với năm 2023. Sản lượng điện thương phẩm toàn tập đoàn đạt 276,4 tỉ kWh, tăng 9,24% so với năm 2023. Tổn thất điện năng toàn EVN ở mức 6,05%.

Về tình hình tài chính, doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn ước đạt 575 ngàn tỉ đồng, tăng 13,7% so với năm 2023. Trong đó, doanh thu của công ty mẹ EVN ước đạt 480,6 ngàn tỉ đồng. Năm 2024 EVN đạt cân bằng tài chính, có lợi nhuận. Vốn chủ sở hữu là 204 ngàn tỉ đồng, bằng 104% so với năm 2023. Giá trị nộp ngân sách toàn EVN ước đạt 25 ngàn tỉ đồng, bằng 101% so với 2023.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ EVN. Ảnh: EVN

Về công tác đầu tư xây dựng, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư toàn tập đoàn ước đạt gần 113 ngàn tỉ đồng, bằng 110,8% kế hoạch.

Công tác đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện đạt nhiều kết quả, như đã hoà lưới phát điện cả hai tổ máy của nhà máy thuỷ điện Ialy mở rộng; dự án nhà máy thuỷ điện Hoà Bình mở rộng, nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I đang bám sát kế hoạch, dự kiến phát điện trong năm 2025; dự án điện mặt trời Phước Thái 2, 3 cơ bản hoàn thành công tác đầu tư xây dựng…

Đáng chú ý, năm 2024 đã khởi công 172 dự án lưới điện 110-500kV; hoàn thành đóng điện 216 dự án lưới điện 110-500kV. Trong đó, nổi bật là hoàn thành dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đi Phố Nối chỉ trong 6 tháng thi công…

Thông tin thêm về bối cảnh thực hiện nhiệm vụ năm 2024, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc EVN, cho biết từ đầu năm 2024, tâm lý từ lãnh đạo đến cán bộ, công, nhân viên EVN khá thận trọng.

Bởi EVN đã trải qua một năm 2023 đầy khó khăn, thách thức. Đó là việc cấp điện gặp nhiều khó khăn, tình hình tài chính lỗ hai năm liên tiếp, trong khi đó năm 2024 phải hoàn thành các công trình trọng điểm để đảm bảo cung ứng điện, như dự án đường dây 500kV mạch 3. Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn, thách thức đó, tập đoàn đã đạt được các kết quả đáng ghi nhận.

Bên cạnh những kết quả tích cực của năm 2024, thì vẫn còn rất nhiều khó khăn, tồn tại, hạn chế mà tập đoàn cần khắc phục trong thời gian tới. Theo Tổng giám đốc EVN, đó là các quy trình, quy định của tập đoàn còn rắc rối, phức tạp, nhiều khâu chồng chéo. Trong vận hành, dù giảm nhiều sự cố nhưng vẫn có sự cố đáng tiếc, do con người hoặc do quy trình, quy định và cách làm việc; chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cũng cần được cải thiện; đầu tư phần nguồn còn hạn chế…

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc EVN. Ảnh: EVN

Về kế hoạch triển khai năm 2025, theo lãnh đạo EVN, tập đoàn tiếp tục tập trung mọi nỗ lực đảm bảo cung ứng điện; đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình nguồn và lưới điện như hoàn thành phát điện dự án nhà máy thuỷ điện Hoà Bình mở rộng, khởi công các dự án nhà máy thuỷ điện Trị An mở rộng, thuỷ điện tích năng Bác Ái, phấn đấu hoà lưới tổ máy 1, nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch trước 2-9-2025, tập trung thực hiện, đảm bảo tiến độ các dự án lưới điện trọng điểm như đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, đường dây 500/220kV Nho Quan – Phủ Lý - Thường Tín, cấp điện cho huyện Côn Đảo...

Bên cạnh đó, triển khai các giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo sản xuất kinh doanh năm 2025 có lợi nhuận, từng bước lành mạnh tình hình tài chính tập đoàn; đồng thời, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy…