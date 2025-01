Nhiều điểm dừng xe buýt ở TP.HCM bị lấn chiếm, tập kết rác 06/01/2025 16:46

Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản gửi Công an quận 1, quận 3 và Hóc Môn về việc tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng tập kết rác không đúng nơi quy định và chiếm dụng trụ dừng, nhà chờ để đảm bảo mỹ quan đô thị.

Sở GTVT TP cho biết Trung tâm Quản lý giao thông công cộng đã có báo cáo tình trạng chiếm dụng tại các điểm dừng xe buýt, có nhiều vị trí bị lấn chiếm trụ dừng, nhà chờ làm nơi tập kết rác và lấn chiếm làm nơi đậu xe cá nhân.

Nhà chờ xe buýt thành nơi tập kết rác - vị trí đối diện Công ty Lộc Ích, Quốc lộ 1A, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn.

Về vấn đề trên, Sở GTVT TP đã từng có văn bản gửi các quận huyện, Công an TP.HCM để tăng cường tuần tra, xử lý tình trạng tập kết rác không đúng nơi quy định và chiếm dụng các trụ dừng, nhà chờ nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị tại nhà chờ xe buýt trên địa bàn TP.

Tuy nhiên, hiện nay tại một số vị trí, điểm dừng xe buýt vẫn còn tồn tại tình trạng lấn chiếm làm nơi buôn bán, tập kết rác và đậu xe cá nhân làm ảnh hưởng đến hoạt động giao thông công cộng bằng xe buýt. Từ đó, gây mất an toàn giao thông, trật tự đô thị và mất mỹ quan đô thị.

Do đó, nhằm đảm bảo công tác hoạt động giao thông công cộng bằng xe buýt được thuận lợi, phục vụ tốt cho người dân, Sở GTVT TP đề nghị Công an quận 1, quận 3 và huyện Hóc Môn cùng phối hợp kiểm tra một số vị trí điểm dừng xe buýt đang bị lấn chiếm.

Cụ thể: Vị trí dừng đón trả khách của xe buýt bị chiếm dụng đậu xe cá nhân tại số 3-5 đường Phạm Ngọc Thạch, quận 3, số 28 Võ Văn Tần, quận 3, đường Thi Sách, quận 1.

Điểm dừng xe buýt thành bãi đậu xe, hành khách có tiếp cận.

Vị trí nền đứng điểm dừng xe buýt bị chiếm dụng đậu xe, để vật dụng cá nhân: số 84 Nguyễn Du, quận 1; số 62 Võ Văn Tần, quận 3; số 78 Lê Văn Khương, huyện Hóc Môn; số 46 Lê Văn Khương, huyện Hóc Môn.

Do đó, Sở GTVT TP đề nghị Công an quận 1, quận 3, huyện Hóc Môn chỉ đạo các đơn vị hỗ trợ xử lý các trường hợp vi phạm quy định nêu trên.

Ngoài ra, hiện nay tình trạng các thiết bị tại nhà chờ: camera, bảng thông tin điện tử, hệ thống năng lượng mặt trời (bình ắc quy, bộ chuyển đổi nguồn, tấm pin năng lượng mặt trời, CB trong tủ kỹ thuật), dây điện... trên địa bàn TP bị phá hoại, trộm cắp ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và tình trạng hoạt động của các điểm dừng xe buýt.

Một số vị trí kết cấu nhà chờ xe buýt bị hàn gắn, rào chắn - Khu vực trước Bệnh viện Bình Dân.

Do vậy, Sở GTVT TP đề nghị Công an TP.HCM quan tâm hơn nữa nhằm xử lý triệt để tình trạng trên, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP.

Sở GTVT TP đề nghị UBND quận 1, quận 3, huyện Hóc Môn kiểm tra một số điểm dừng xe buýt, vị trí tình trạng lấn chiếm làm nơi đậu xe cá nhân.

Vị trí nền đứng điểm dừng xe buýt bị chiếm dụng để vật dụng cá nhân: số 84 Nguyễn Du, quận 1; số 62 Võ Văn Tần, quận 3; số 78 Lê Văn Khương, huyện Hóc Môn; số 46 Lê Văn Khương, huyện Hóc Môn.

Số 78 Lê Văn Khương, huyện Hóc Môn bị lấn chiếm để vật dụng cá nhân.

Đồng thời, hỗ trợ tăng cường tuần tra, xử lý tình trạng tập kết rác không đúng nơi quy định và chiếm dụng các trụ dừng, nhà chờ nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị tại nhà chờ xe buýt trên địa bàn TP.

Bên cạnh đó có một số vị trí kết cấu nhà chờ xe buýt bị hàn gắn, rào chắn: số 371 Điện Biên Phủ, quận 3 (trước Bệnh viện Bình Dân); số 5/1 Quốc lộ 22, huyện Hóc Môn (gần giao lộ Nguyễn Thị Sóc).

Vì vậy, Sở GTVT TP đề nghị các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, xử lý triệt để các hành vi chiếm dụng điểm dừng xe buýt làm nơi buôn bán, tập kết rác, để vật dụng sinh hoạt.