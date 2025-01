Không để hành khách chậm về quê đón Tết Nguyên đán 2025 07/01/2025 07:04

(PLO)- Sở GTVT TP.HCM yêu cầu các đơn vị đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc, không để hành khách chậm về quê đón Tết Nguyên đán do không có phương tiện vận chuyển.

Sở GTVT TP.HCM vừa có Kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Trong đó, Sở GTVT yêu cầu các đơn vị đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc, tai nạn giao thông; không để hành khách chậm về quê đón Tết do không có phương tiện vận chuyển.

Nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán tăng cao

Sở GTVT TP cho biết dự báo nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2025 tăng cao. Cao điểm bắt đầu từ ngày 19-1 đến ngày 7-2 (tức ngày 20 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến Mùng 10 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Một số khu vực trọng điểm có nhu cầu đi lại tăng cao là khu vực các bến xe khách liên tỉnh sẽ phục vụ bình quân 93.529 hành khách/ngày thông qua tại các bến (tăng 6% lượng hành khách so với cùng kỳ năm trước). Bình quân 6.527 chuyến xe/ngày phục vụ (tăng 5% lượng hành khách so với cùng kỳ).

Nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán 2025 tăng cao. Ảnh: ĐT

Tại các bến đường thủy nhu cầu đi lại cũng tăng mạnh. Trong đó, bến phà Cát Lái dự báo phục vụ bình quân 240 chuyến phà đôi/ngày. Bến phà Bình Khánh phục vụ bình quân 180 chuyến phà đôi/ngày.

Phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu dự kiến mỗi ngày hoạt động từ 35 đến 50 chuyến (đi và về), bình quân 4.250 khách/ngày. Tuyến buýt đường thủy số 1 (Bạch Đằng, quận 1 - Linh Đông, TP Thủ Đức) dự báo phục vụ bình quân 5.000 khách/ngày. Tuyến tàu cao tốc cố định Sài Gòn - Vũng Tàu dự báo phục vụ bình quân hoạt động từ 8-10 chuyến/ngày (đi và về), bình quân 1.000 khách/ngày.

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự báo sản lượng thông qua cảng bình quân 125.849 hành khách/ngày. Ga Đường sắt Sài Gòn dự báo sản lượng thông qua ga bình quân khoảng 5.359 lượt hành khách/ngày.

Do đó Sở GTVT TP đề nghị các đơn vị bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân. Đặc biệt, các đơn vị không để hành khách chậm về quê đón Tết Nguyên đán do không có phương tiện vận chuyển. Đồng thời, khắc phục, hạn chế các hiện tượng chèn ép giá, lợi dụng tăng giá không đúng quy định.

Chuẩn bị phương tiện, đảm bảo đáp ứng kịp thời

Để đảm bảo đi lại cho người dân dịp Tết Nguyên đán, Sở GTVT yêu cầu các đơn vị triển khai và chấp hành nghiêm Luật Đường bộ, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ; Luật Đường sắt, quy định về hoạt động vận tải đường bộ.

Các đơn vị cần điều chỉnh biểu đồ chạy xe trên các tuyến xe buýt, biểu đồ chạy tàu metro số 1 đến các khu vui chơi, hội chợ, các bến xe khách, ga đường sắt Sài Gòn, Cảng hàng không sân bay Tân Sơn Nhất...

Sở GTVT TP yêu cầu các đơn vị chuẩn bị phương tiện, đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại tăng cao.

TP cũng triển khai hoạt động vận tải kết nối phục vụ hành khách từ khu vực trung tâm TP đến các đầu mối giao thông như Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Ga Sài Gòn, các bến xe khách liên tỉnh, tuyến metro số 1 và ngược lại. Từ đó, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu khách đi lại trong dịp Tết.

Các đơn vị cần chuẩn bị phương tiện đảm bảo đáp ứng kịp thời khi nhu cầu vận tải phát sinh tăng cao, đặc biệt tại các đầu mối giao thông như sân bay, nhà ga, bến xe. Từ đó, bảo đảm giải tỏa hành khách và hạn chế tối đa ùn tắc giao thông. Đồng thời, kịp thời thông tin khả năng bố trí phương tiện vận chuyển, số vé đã bán trước và dự báo nhu cầu khách đi lại để có phương án huy động phương tiện phù hợp.

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ cần rà soát đảm bảo điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông; sửa chữa kịp thời các bất cập, hư hỏng của hệ thống hạ tầng giao thông, đặc biệt là khu vực trung tâm và các cửa ngõ TP. Song song là đôn đốc các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, nhanh chóng vệ sinh, hoàn trả lòng đường, vỉa hè đảm bảo giao thông trong dịp nghỉ Tết năm 2025.

Bên cạnh đó, cần thường xuyên theo dõi hệ thống đèn tín hiệu giao thông, camera quan sát giao thông để kịp thời điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục; không để xảy ra ùn tắc giao thông do chu kỳ đèn không hợp lý.