Vẫn còn bất ổn tại trạm dừng chân tạm cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết 07/01/2025 16:24

Ngày 7-1, liên quan đến vụ “Bất ổn tại trạm dừng chân tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết” mà PLO đã phản ảnh, ông NTB, người hợp đồng cung cấp điện nước, dọn dẹp vệ sinh cho biết phía Ban Quản lý dự án (BQLDA) 7 đã liên lạc và đề nghị ông tiếp tục thực hiện theo thỏa thuận.

Sau khi PLO phản ảnh, tình trạng nhếch nhác, mất vệ sinh đã được khắc phục.

Khắc phục nhếch nhác, không điện nước

Đến thời điểm hiện tại, tình trạng không có điện, nước, nhà vệ sinh nhếch nhác, dơ bẩn tại trạm dừng chân km199+700 (hướng Bình Thuận-Ninh Thuận) trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã tạm thời được khắc phục.

Trước đó hồi tháng 5-2024, ông NTB (ngụ Bình Thuận), ký hợp đồng cung cấp điện, nước và dọn dẹp vệ sinh ở trạm dừng chân tạm này với Hạt quản lý bảo trì cao tốc. Ông B có trách nhiệm cung cấp điện, nước sinh hoạt để vận hành trạm dừng chân tạm với thù lao mỗi tháng 4,5 triệu đồng và dọn dẹp vệ sinh mỗi tháng 7 triệu đồng.

Nhóm thanh niên xăm trổ cầm mã tấu rượt đuổi nhau gây náo loạn trạm dừng chân.

Sau 4 tháng hoạt động, ông B được đơn vị khai thác và vận hành tuyến cao tốc này trả thù lao hàng tháng, đúng hạn. Tuy nhiên đến tháng 9-2024, phía Hạt quản lý bảo trì cao tốc cho biết trạm dừng chân này được chuyển về cho Ban QLDA 7 thuộc Bộ GTVT quản lý.

Khi ông B liên lạc với Ban QLDA 7 thì được yêu cầu tiếp tục thực hiện như hợp đồng trước đây, Ban QLDA 7 sẽ trả thù lao như cũ. Tuy nhiên, sau gần 3 tháng cung cấp điện, nước, dọn dẹp vệ sinh, Ban QLDA 7 vẫn không trả thù lao như đã thỏa thuận. Vì vậy, ông B quyết định ngưng phục vụ và đó là lý do vì sao trạm dừng chân tạm này không được dọn dẹp khiến hành khách phải "kêu trời".

Được biết sau khi Ban QLDA 7 thỏa thuận tiếp tục trả thù lao, ông B đã quay lại cung cấp dịch vụ cho trạm.

Tổ chức ăn nhậu ở khu vực cắt hàng rào vào cao tốc.

Vấn đề an ninh trật tự đáng lo ngại

Đáng lo ngại hơn, qua tìm hiểu của PV PLO tại vị trí trạm dừng chân tạm này hiện có ít nhất 4 gia đình tự ý cắt hàng rào bảo vệ cao tốc, thậm chí lấn luôn vào phần đất trạm dừng chân để buôn bán.

Ra sát cao tốc để ngoắc xe vào ăn uống.

Thậm chí, còn có nhóm thanh niên thường xuyên xuất hiện tại khu vực này ăn nhậu, ra sát cao tốc chiếu đèn pin, ngoắc xe vào trạm dừng chân vô cùng nguy hiểm và thường xuyên chạy mô tô trái phép trên cao tốc, không đội nón bảo hiểm…

Nhiều lần, các nhóm thanh niên này mâu thuẫn nhau đã sử dụng mã tấu, kiếm, hung khí tự chế rượt đuổi nhau, gây náo loạn tại trạm dừng chân và khiến nhiều hành khách chứng kiến lo sợ.

Sử dụng hung khí tấn công nhau.

Đi môtô trái phép vào cao tốc.

Trước đó vào tháng 11-2024, UBND xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc đã lập biên bản yêu cầu các hộ dân tự ý cắt hàng rào cao tốc vào dựng quán buôn bán phải tháo dỡ và đề nghị đơn vị vận hành đường cao tốc, Ban QLDA 7 rào lại các vị trí bị cắt trước ngày 6-12-2024.

Một thanh niên xăm trổ điều khiển mô tô đi ngược chiều vào ban đêm trên cao tốc.

Tuy nhiên đến nay đã hơn một tháng, các hộ dân vẫn cắt hàng rào tiếp tục buôn bán trên hành lang bảo vệ cao tốc gây mất an toàn giao thông và liên tục xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự.

Ban QLDA 7 đã có công văn gửi UBND và Công an huyện Hàm Thuận Bắc đề nghị giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ tài sản dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.