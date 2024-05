Nam diễn viên mạo nhận vụ phó của VKSND Tối cao để lừa tiền tỉ chạy án 08/05/2024 15:37

Ngày 8-5, TAND TP Hà Nội xử phạt bị cáo Nguyễn Duy Hưng 13 năm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo giả danh cán bộ VKSND Tối cao để lừa chạy án. Ảnh: CTV

Mạo nhận vụ phó VKSND Tối cao

Theo cáo trạng, qua quen biết xã hội, nhóm 3 bị hại gồm anh Nguyễn Đình T, anh Hoàng Đức Ch và anh Vương Toàn C quen biết Hưng.

Hưng giới thiệu mình tên là Lê Minh (tên trong phim truyền hình do Hưng tham gia đóng vai). Quá trình quen biết, Hưng giới thiệu bản thân làm ở Cục điều tra VKSND Tối cao. Với người khác, Hưng tự nhận là vụ phó Vụ 1, VKSND Tối cao, có khả năng xin được việc làm và giúp đỡ những việc liên quan đến pháp luật.

Tin tưởng nên nhóm anh T đã đưa cho Hưng hơn 1,8 tỉ đồng để nhờ xin việc, nhờ chạy tại ngoại, chạy án… nhưng bị Hưng chiếm đoạt.

Cáo trạng thể hiện, tháng 5-2022, một người bạn của anh T nhờ hỏi giúp thủ tục xin bảo lãnh tại ngoại cho người cháu tên Phạm Thanh Hào bị Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ và khởi tố tội đánh bạc, đang bị tạm giam. Anh T liên hệ nhờ Hưng giúp.

Bị cáo nhận lời giúp với chi phí 600 triệu đồng. Anh T đã đưa cho bị cáo Hưng 300 triệu đồng. Đến tháng 9-2022, Phạm Thanh Hào được thay đổi biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật do gia đình có đơn xin bảo lãnh. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương xác định không có ai tên Nguyễn Duy Hưng hay Lê Minh đến liên hệ làm thủ tục bảo lãnh cho bị can thay đổi biện pháp ngăn chặn.

Người nhà bị can Phạm Thanh Hào trình bày được anh T cho biết đã nhờ người giúp nhưng bị lừa. Do đó, người nhà bị can Hào đã thuê luật sư tư vấn làm thủ tục bảo lãnh tại ngoại theo quy định.

CQĐT xác định bị cáo không có thẩm quyền cũng như khả năng giải quyết cho Phạm Thanh Hào được tại ngoại nhưng vẫn hứa hẹn để nhận tiền, chiếm đoạt 300 triệu đồng.

Ngoài ra, bị cáo còn chiếm đoạt của anh T số tiền 185 triệu đồng với lời hứa hẹn sẽ xin cho cháu anh T vào làm lái xe ở Cục C10, Bộ Công an.

Chi 1 tỉ đồng để chạy kháng nghị bản án của người khác

Nạn nhân thiệt hại nặng nề nhất là anh Vương Toàn C, bị Hưng chiếm đoạt 1 tỉ đồng khi nhờ Hưng kháng nghị bản án xét xử Nguyễn Mạnh Tuấn về tội Tổ chức sử dụng chất ma túy.

Anh C có người cháu là Ngô Minh Hiệp bị TAND huyện Đông Anh, Hà Nội xử phạt 7 năm tù về tội Sử dụng trái phép chất ma túy. Anh C thấy vụ án Nguyễn Mạnh Tuấn (ở TP.HCM) có hành vi tương tự với vụ án của Hiệp nhưng chỉ bị xử phạt 5 năm tù. Do đó, tháng 9-2022, anh C. hẹn gặp Hưng và nhờ Hưng hỏi giúp thông tin về việc vụ án của Tuấn.

Lúc này, Hưng nói nếu vụ án ở TP.HCM, Hưng có thể kháng nghị xử đúng người, đúng tội. Tuy nhiên muốn làm được phải vào TP.HCM và mất chi phí đi lại nên anh C. phải chuẩn bị cho Hưng 1 tỉ đồng.

Do muốn tạo quan hệ với Hưng và kiểm tra khả năng của Hưng để sau này nhờ Hưng giúp trường hợp của Hiệp được giảm án, anh C đã đồng ý đưa cho Hưng số tiền trên.

Hưng hẹn sau 15 ngày có kết quả kháng nghị nhưng quá thời hạn trên anh C tìm hiểu, biết vụ án trên không bị kháng nghị. Anh C nghi ngờ Hưng không có khả năng nên đòi lại tiền nhưng Hưng mới trả lại 200 triệu đồng.

Còn anh Hoàng Đức Ch nhờ Hưng xin cho vợ mình làm việc tại Hội sở Ngân hàng V. Khi đó, vợ anh Ch đang làm việc tại ngân hàng B nhưng sắp bị điều chuyển đi chi nhánh xa. Thấy Hưng giới thiệu làm ở Cục điều tra VKSND Tối cao nên anh Ch nhờ Hưng giúp. Khi đó, Hưng bảo anh này chuẩn bị chi phí đi liên hệ. Hưng nói chi phí từ 500-600 triệu đồng.

Theo yêu cầu của Hưng, anh Ch đã chuyển trước 345 triệu đồng và Hưng hứa hẹn sau 1 tháng vợ anh Ch có quyết định đi làm. Sau đó, không thấy vợ được gọi đi làm, anh Ch thúc giục thì Hưng mới trả lại 85 triệu đồng.

Tổng cộng, bị cáo đã chiếm đoạt hơn 1,8 tỉ đồng của 3 nạn nhân.