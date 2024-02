Chiều 15-2 (mùng 6 Tết), theo thông tin của PLO, trên tuyến đường Tân Vũ – Lạch Huyện thuộc địa bàn quận Hải An, Hải Phòng vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Hiện trường nơi nam thanh niên điều khiển xe máy tự ngã tử vong. Ảnh: Anh Vũ

Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 chiều nay, 15-2. Khi này anh Đoàn Đức T (19 tuổi, trú thị trấn Cát Hải) điều khiển xe máy chở theo Đỗ Anh Đ (21 tuổi, trú xã Nghĩa Lộ), cùng huyện Cát Hải.

Khi đến đoạn km 3+190 hướng Cát Hải - vòng xuyến Deep C 2 thuộc địa phận quận Hải An thì bất ngờ xe máy do anh T. điều khiển tự đổ ra đường. Sự việc khiến anh T. tử vong tại chỗ. Người ngồi đằng sau là anh Đ. bị thương.

Theo một nhân chứng tại hiện trường, tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, anh T. và anh Đ. cùng hai thanh niên điều khiển một xe máy khác chạy với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm đánh võng trên đường.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, hai thanh niên cùng nhóm đã rời khỏi hiện trường.

Hiện công an quận Hải An đang thụ lý điều tra giải quyết vụ việc. Thi thể anh Đoàn Đức T., đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

NGỌC SƠN