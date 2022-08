Nam thanh niên thoát chết dưới gầm xe tải

Vào khoảng 8 giờ 30 sáng 19-8, một nam thanh niên điều khiển xe máy 68M1-312.07 lưu thông trên tuyến quốc lộ 1 hướng từ TP.HCM về miền Tây.

Khi đến địa phận xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An thì va chạm với xe máy 62H4-7714 do Lê Đô Na (24 tuổi, ngụ xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An) điều khiển.

Cú va chạm làm cho xe và người ngã ra trên đường. Lúc đó, ô tô tải 61C- 398... do Thạch Hoàng Sơn (26 tuổi, tạm trú phường 4, TP Tân An) điều khiển vừa đi tới, cuốn hai xe máy và nam thanh niên vào gầm xe, trượt khoảng 20 m mới dừng lại.

Rất may mắn, nam thanh niên chỉ bị chấn thương ở tay và chân được người dân đi cấp cứu tại bệnh viện Long An. Còn Lê Đô Na bị văng ra xa, trầy xước nhẹ.

Nhận tin báo, lực lượng công an xã Bình Thạnh đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, phối hợp với CSGT công an tỉnh Long An điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.