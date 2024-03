Năm thành phố trực thuộc Trung ương đóng góp 35,04% vào tăng trưởng GDP cả nước

Ngày 8-3, tại Hải Phòng, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương do thành phố Hải Phòng là Cụm trưởng tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Giao ước thi đua năm 2023 và Ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Trong năm 2023, các địa phương trong Cụm đã đạt những kết quả hết sức phấn khởi và tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, bảo đảm quốc phòng - an ninh của các địa phương.

Nổi bật như: TP Hà Nội đạt mức tăng trưởng GRDP khá cao với 6,27%; thu ngân sách nhà nước vượt cao so với dự toán Trung ương giao, tăng mạnh so với năm 2022; lĩnh vực văn hóa, thể thao, giáo dục đạt đạt nhiều kết quả nổi bật.

TP Hồ Chí Minh là địa phương có quy mô nền kinh tế lớn nhất cả nước, đạt mức tăng trưởng 5,81% là kết quả rất đáng ngưỡng mộ, đặc biệt trong Quý 1 chỉ tăng 0,7% nhưng đã có bứt phá mạnh trong các Quý tiếp theo.

Kinh tế Đà Nẵng tiếp tục đà tăng trưởng với tốc độ 2,58%; lĩnh vực du lịch phục hồi mạnh mẽ với các hoạt động du lịch diễn ra sôi nổi, tổ chức quy mô, bài bản, thu hút lượng lớn khách du lịch với doanh thu hơn 14,8 ngàn tỷ, là kết quả hết sức ấn tượng.

Còn Cần Thơ có sự phát triển khá toàn diện và đồng đều, với tốc độ tăng trưởng kinh tế 5,75%, cùng các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều đạt và vượt so với kế hoạch; lĩnh vực giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư mạnh mẽ.

Tại Hải Phòng, tốc độ tăng trưởng kinh tế là 10,34%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước đạt 103.658 tỷ đồng, đạt 102,4% dự toán Trung ương giao và 92,9% dự toán HĐND TP giao. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 xếp vị trí thứ 3/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số cải cách hành chính xếp vị trí thứ hai.

Để thực hiện tốt các nội dung ký kết giao ước thi đua, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và Kế hoạch 5 năm 2021 – 2025, tại phần thảo luận, lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các thành phố thuộc Cụm Thi đua thống nhất giải pháp thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra nhằm thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Đồng thời, tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi đua do Chính phủ phát động, trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học kỹ thuật, quốc phòng - an ninh, đối ngoại,...

Kết quả bình xét thi đua Cụm 5 thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho thành phố Hà Nội và thành phố Hải Phòng; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho thành phố Cần Thơ; tặng Bằng khen Chuyên đề cho thành phố Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, 5 thành phố trực thuộc Trung ương triển khai ký kết giao ước thi đua năm 2024 và thành phố Hải Phòng bàn giao Cụm trưởng Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương cho thành phố Cần Thơ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chúc mừng, biểu dương những kết quả mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân của 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã đã đạt được trong thời gian vừa qua. Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, mỗi thành phố đều có cách làm riêng, sáng tạo, độc đáo, phù hợp với thực tiễn, 5 thành phố đều hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị các địa phương bám sát chủ đề hành động năm 2024 của Chính phủ “Kỷ cương, trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững”. Trên cơ sở đó xác định chủ đề hành động của từng thành phố, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, động viên các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch ngày từ tháng đầu, quý đầu năm 2024.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP.HCM năm 2023 ước đạt 448.826 tỷ đồng, đạt 95,56% dự toán và bằng 95,18% so với cùng kỳ.

Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 43 tỷ USD; tổng kim ngạch nhập khẩu đạt gần 57 tỷ USD. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tăng 9,6% so với năm 2022.

Tổng doanh thu du lịch trong năm tăng 22% so với cùng kỳ, khách quốc tế tăng 44,3% so với cùng kỳ, khách nội địa tăng 12% so với cùng kỳ.

Công tác đối ngoại được tăng cường; tình hình an ninh chính trị TP được giữ vững, góp phần ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế.