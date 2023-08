Cụm 12 tỉnh Tây Nam bộ: Nhiều chỉ tiêu thi đua đạt trên 50%

(PLO)- 6 tháng đầu năm 2023, Cụm thi đua 12 tỉnh Tây Nam bộ thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội nhiều chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch năm.

Ngày 9-8 tại Bến Tre, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ (gọi tắt là Cụm) tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm.

Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt trên 50%

Phát biểu tại hội nghị ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, Cụm phó thứ 2 của Cụm cho biết, 6 tháng đầu năm 2023 các tỉnh trong Cụm đã đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, nhiều chỉ tiêu quan trọng đã thực hiện đạt trên 50% kế hoạch năm.

Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của các tỉnh đều tăng, vượt so với cùng kỳ, tăng bình quân đạt 5,65%. Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm toàn Cụm ước đạt 56,5%. Một số tỉnh thu ngân sách đạt tỷ lệ cao so kế hoạch năm của tỉnh như: Trà Vinh đạt 74%; Sóc Trăng đạt 60 %; An Giang đạt 59 %; Bạc Liêu đạt 59%;…

Kim ngạch xuất khẩu của Cụm ước đạt trên 10 tỉ USD. Một số tỉnh đạt kim ngạch xuất khẩu cao như: Long An 3,3 tỉ USD; Tiền Giang 1,8 tỉ USD; Sóc Trăng 720 triệu USD; Bến Tre 641 triệu USD;…

Qua thực hiện giao ước thi đua, nhiều tỉnh đã có các phong trào thi đua riêng biệt, tạo điểm sáng trong phát triển kinh tế, xã hội đạt kết quả kỷ lục trong 6 tháng đầu năm 2023 như: Hậu Giang, Trà Vinh, Cà Mau.

6 tháng đầu năm 2023 tỉnh Hậu Giang có nhiều điểm sáng và tăng trưởng toàn diện, nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP lần đầu tiên vươn lên đứng đầu cả nước, đạt 14,21%, đây là mức tăng trưởng cao nhất từ khi thành lập tỉnh đến nay.

Các chỉ số cải cách hành chính, chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đều tăng từ 5-26 bậc; trong đó chỉ số PCI tăng 26 bậc xếp thứ 12 cả nước và xếp thứ 3 vùng ĐBSCL.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Trà Vinh vươn lên đứng đầu Cụm thi đua về tổng thu ngân sách và xây dựng nông thôn mới (NTM) có bước phát triển vượt bậc.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cho biết, trong 6 tháng đầu năm, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đạt 74%, tăng 21% so với cùng kỳ, xây dựng thêm 2 huyện đạt chuẩn NTM, nâng tổng đến nay 8/9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn và hoàn thành xây dựng NTM, 100% xã đạt chuẩn NTM, 38 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 xã NTM kiểu mẫu… Đến nay tỉnh đã đạt 5/8 tiêu chí xây dựng tỉnh NTM.

Tại Cà Mau, 6 tháng đầu năm tỉnh này đã triển khai thực hiện thắng lợi công tác cải cách hành chính bằng “Chiến dịch cao điểm 69 ngày đêm nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cà Mau”.

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, kết quả của chiến dịch đã thực hiện đạt, vượt tất cả các chỉ tiêu đã đề ra. Cụ thể: Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến; Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt ấn tượng ở cả ba cấp (tỉnh, huyện, xã) đều vượt chỉ tiêu kế hoạch con số ấn tượng từ 4,7 – 60%.

“Càng khó khăn càng phải thi đua”

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Quang Huy, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Uỷ viên Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã biểu dương những thành tích của Cụm thi đua 12 tỉnh Tây Nam Bộ đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023. Phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Cụm đã có chuyển biến tích cực, có nhiều nét mới và đạt kết quả khả quan trên toàn diện các lĩnh vực.

Đặc biệt ông cũng đánh giá cao các phong trào thi đua mang sắc thái riêng biệt, phục vụ có hiệu quả của mỗi địa phương.

Ông Bùi Quang Huy còn nhấn mạnh, Cụm thi đua 12 tỉnh Tây Nam bộ thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển; là vùng sản xuất và xuất khẩu lương thực, thực phẩm, thủy hải sản và trái cây lớn nhất cả nước.

Để phát huy các tiềm năng, lợi thế cho sự phát triển nhanh và bền vững toàn vùng và của các địa phương thời gian tới, xa hơn nữa là mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 các đơn vị trong Cụm cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua do Thủ tướng, các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đã phát động, các phong trào thi đua riêng của mỗi địa phương. Trọng tâm là các phòng trào thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm chống lãng phí gắn với thi đua đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới…

“Những tháng còn lại của năm 2023, các tỉnh trong Cụm cần phải tập trung cao độ, dồn sức dồn lực thi đua đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế, xã hội đã để ra với tinh thần “càng khó khăn thì càng phải thi đua”- Ông Huy nhấn mạnh.

ĐÔNG HÀ