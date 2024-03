Công an phường Thảo Điền và Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã nắm được thông tin vụ việc anh LĐN, nạn nhân vụ cướp tiền ảo trên cao tốc Dầu Giây - TPHCM vào năm 2020, mới đây bị hành hung tại địa bàn phường Thảo Điền.

Phiên toà xét xử các bị cáo vụ cướp tiền ảo của anh N trên cao tốc Dầu Giây – TPHCM. Ảnh: SM

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 20-3, anh N bị một nhóm người chặn đường hành hung ở khu vực phường Thảo Điền, TP Thủ Đức.

Lo ngại bị nhóm người khống chế, ép phải chuyển tiền Bitcoin từ tài khoản trong điện thoại đi các tài khoản khác để chiếm đoạt như vụ việc xảy ra vào ngày 17-5-2020, tại khu vực đầu đường cao tốc Dầu Giây - TPHCM nên anh N đã ném điện thoại qua khu vực khác.

Sau khi nhóm người rời đi, anh N đã trình báo Công an phường Thảo Điền và vụ việc được Công an phường phối hợp cùng Công an TP Thủ Đức vào cuộc, truy xét và làm việc với những người liên quan.

Nguyên nhân bước đầu được xác định không phải là vụ việc cướp tài sản mà liên quan đến việc nợ nần, anh N cũng không bị thương tích nặng.

Trước đó, vào ngày 17-5-2020, tại khu vực đầu đường cao tốc Dầu Giây - TPHCM, một nhóm người đã sử dụng ô tô tạo ra vụ va chạm, chặn ô tô của anh N lại uy hiếp, đe dọa anh N và vợ con để chiếm đoạt số tiền điện tử là 2.030.712.345 TRX, 19.33 triệu BTT và 0.158 BTC, tương đương 168 Bitcoin (khoảng 37 tỷ đồng).

Vụ việc sau đó được công an vào cuộc, khởi tố và bắt giữ nhiều người liên quan.

Phán quyết phúc thẩm vụ cướp tiền ảo trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (PLO)- Cựu công an phạm tội với vai trò thụ động, giúp sức không đáng kể… nên tòa giảm án từ 12 năm tù xuống còn 10,5 năm tù.

1 cựu công an được giảm án vụ cướp tiền ảo trên cao tốc (PLO)- Nguyễn Anh Tuấn (từng là cán bộ công an phường tại quận 5, TP.HCM) được giảm từ 12 năm tù xuống còn 10,5 năm tù trong vụ cướp bitcoin trên cao tốc.

Đề nghị y án sơ thẩm hai cựu công an trong vụ cướp tiền ảo trên cao tốc (PLO)- Theo đại diện VKSND cấp cao tại TP.HCM, mức án sơ thẩm mà tòa tuyên trong vụ dàn cảnh cướp tiền ảo trên cao tốc là tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo.

GIA HUY