Nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục kéo dài ở Nam bộ

(PLO)- Dự báo nắng nóng vẫn tiếp diễn, sang tháng 4 và tháng 5 sẽ có những đợt nắng nóng kéo dài, diễn ra trên diện rộng cả miền Đông Nam bộ và miền Tây Nam bộ, nhiệt độ cao nhất là trên 39 độ C.

Những ngày qua, Nam bộ tiếp tục ít mưa, ngày nắng mạnh. Các tỉnh miền Đông Nam bộ tiếp tục nhiều nơi có nắng nóng gay gắt; các tỉnh miền Tây Nam bộ nắng nóng mở rộng ra nhiều điểm hơn.

Nắng nóng, hạn mặn xảy ra ở nhiều tỉnh thành khu vực Nam bộ gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, ngày 28-3 tại Nam bộ ban ngày nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất có xu hướng tiếp tục giảm nhẹ. Nắng nóng tiếp tục giảm về cường độ. Miền Đông Nam bộ vẫn có nắng nóng diện rộng, miền Tây Nam bộ cục bộ có nắng nóng. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Từ ngày 29-3 đến 30-3, Nam bộ khả năng có mưa rào và dông vài nơi, tập trung về chiều tối. Nắng nóng tạm thời giảm thêm trong ngày 29-3, chỉ xảy ra cục bộ. Từ ngày 30-3, nhiệt độ có xu hướng gia tăng, nắng nóng gia tăng dần trở lại trên khu vực.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Ngọc Quyền, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ thông tin: Elnino từ giữa tháng 6-2023 vẫn đang tiếp diễn ra, Việt Nam chịu tác động của hiện tượng này. Những năm xuất hiện Elnino tác động đến thời tiết, khí hậu Việt Nam làm xu thế nhiệt tăng, thường sẽ ít mưa hơn những năm không có Elnino, số ngày nắng nóng tăng, khô hạn thường kéo dài.

Diễn biến khí hậu phức tạp, khu vực Nam bộ chịu tác động chung của xu thế biến đổi khí hậu toàn cầu. Bên cạnh đó, các tháng mùa khô Nam bộ sẽ xuất hiện nắng nóng, thời kì có nắng nóng mạnh thông thường vào các tháng 3 và 4, đối với các tỉnh Đông Nam bộ và TP.HCM, các tỉnh miền Tây Nam bộ nắng nóng xuất hiện muộn hơn, cường độ không gay gắt như các tỉnh miền Đông Nam bộ.

Hình thế thời tiết gây nắng nóng ở Nam bộ chủ yếu do áp thấp nóng phía Tây hoặc do áp cao Tây Thái Bình Dương, hoặc do tổ hợp hai hình thế thời tiết này tác động. Nắng nóng gay gắt hoặc đặc biệt gay gắt xuất hiện thường ở Biên Hòa, Đồng Xoài, Bình Dương, các quận trung tâm TP.HCM, thường diễn ra vào các năm có Elnino hoạt động mạnh.

"Cuối tháng 3, sang tháng 4 thời tiết Nam bộ vẫn ít xuất hiện mưa. Tổng lượng mưa tháng 4 và tháng 5 thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Nguồn nước từ sông Mê Công chảy về đồng bằng sông Cửu Long vẫn thiếu hụt so với trung bình nhiều năm. Ngày bắt đầu mùa mưa tại Nam bộ khả năng sẽ đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm (khoảng từ tuần giữa tháng 5).

Nắng nóng vẫn tiếp diễn, nền nhiệt chung cao. Sang tháng 4 và tháng 5 sẽ có những đợt nắng nóng kéo dài, diễn ra trên diện rộng cả miền Đông Nam bộ và miền Tây Nam bộ, nhiệt độ cao nhất có thể đạt trên 39 độ C" - ông Lê Ngọc Quyền cho biết.

