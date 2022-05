Nắng nóng kỷ lục, hàng chục người chết, hàng trăm người nhập viện ở Ấn Độ

Người dân Ấn Độ đang đối mặt với đợt nắng nóng gay gắt kỷ lục trong hơn một thế kỷ qua.

Theo Cục Khí tượng Ấn Độ, quốc gia này đã trải qua tháng 3 nóng nhất trong hơn 1 thế kỷ qua. Nhiệt độ tối đa trên cả nước tăng lên 33,1 độ C, cao hơn gần 1,86 độ so với bình thường.

Sang tháng 4, nhiều khu vực ở phía bắc, phía tây và phía đông Ấn Độ ghi nhận nhiệt độ tăng lên tới hơn 40 độ C. Theo hãng tin Reuters hôm 3-5, nhiều nơi khác trên đất nước Ấn Độ cũng ghi nhận nền nhiệt lên tới trên 40 độ C

Quận Subarnapur thuộc bang Odisha ở đông Ấn Độ ghi nhận mức nhiệt cao nhất, vớinhiệt độ đo được trong ngày 3-5 lên tới 43,2 độ C.

Bang Odisha đã ghi nhận có người chết và nhập viện vì nắng nóng từ cuối tháng 4. Một người đàn ông 64 tuổi đã tử vong vì say nắng vào ngày 25-4, trong khi hàng trăm người khác phải đến các trung tâm y tế để theo dõi sức khỏe.

Ông Pradeep Awate, một quan chức y tế tại bang Maharashtra, cho biết nguyên nhân dẫn đến những ca tử vong kể trên là do đột quỵ vì nắng nóng. Đa số các nạn nhân sinh sống ở vùng nông thôn của bang. Tại bang Maharashtra, ít nhất 25 người chết vì nắng nóng kể từ cuối tháng 3-2022. Đây là số người tử vong vì nắng nóng cao nhất trong vòng một tháng ở Ấn Độ trong 5 năm qua.

Bên cạnh đó, sau 5 năm liên tiếp đạt mức thu hoạch kỷ lục, đợt nắng nóng này được dự báo sẽ làm giảm sản lượng thu hoạch lúa mì mùa vụ năm nay của Ấn Độ, vốn là quốc gia sản xuất lúa mì lớn thứ hai thế giới.

Ngoài ra, do nhu cầu dùng điện tăng cao, các công ty phát điện tại Ấn Độ cũng đang đối mặt với tình trạng thiếu than để sản xuất điện. Chính phủ nước này đang làm việc cùng các công ty trên để đẩy mạnh nhập khẩu than đá, Reuters đưa tin.

Các chuyên gia khí tượng thủy văn cho hay đợt nắng nóng hiện tại có liên quan tới sự biến đổi khí hậu, báo hiệu một mùa hè gay gắt sớm bắt đầu ở Ấn Độ nói riêng và khu vực Nam Á nói chung.

Không chỉ Ấn Độ, hiện nhiều khu vực của Nam Á cũng đang phải đối mặt với đợt nắng nóng gay gắt bắt đầu từ tháng 3 vừa qua, khi nhiệt độ tăng cao hơn vài độ so với mức trung bình nhiều năm, chẳng hạn tại Pakistan.

Trong bối cảnh những rãnh gió mùa gây mưa làm mát dự kiến sẽ chỉ xuất hiện trong tháng tới và tình trạng mất điện ngày càng xảy ra thường xuyên ở nhiều vùng, các chuyên gia cảnh báo hơn 1 tỉ người ở Ấn Độ và Pakistan rất dễ bị tổn thương trước cái nóng khắc nghiệt.

Các chuyên gia nhận định rằng ngay cả những hộ gia đình có đủ tiền để sắm máy điều hòa cũng khó có thể thoát khỏi tình trạng nóng gay gắt hiện tại.