Nga-Mỹ chuẩn bị hội đàm khôi phục hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân New Start

(PLO)- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Mỹ và Nga dự kiến ​​sẽ sớm gặp nhau để thảo luận về việc nối lại các cuộc thanh tra theo hiệp ước giảm trừ vũ khí hạt nhân New START.

Ngày 8-11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Ủy ban tham vấn song phương (BCC) của hiệp ước giảm trừ vũ khí hạt nhân New START sẽ gặp nhau “trong tương lai gần”, nhưng không nêu chi tiết về thời gian và địa điểm, theo hãng tin Reuters.

Ông nói: “Chúng tôi đã đồng ý rằng BCC sẽ nhóm họp trong tương lai gần theo các điều khoản của hiệp ước New START. Công việc của BCC là bí mật nhưng chúng tôi hy vọng về một phiên họp mang tính xây dựng”.

“Chúng tôi thực tế về những gì cuộc đối thoại giữa Mỹ và Nga có thể đạt được” - ông nói thêm.

Vào tháng 8, Nga đã đình chỉ việc thanh tra kho vũ khí hạt nhân theo hiệp ước New Start với lý do các hạn chế đi lại do Washington và các đồng minh áp đặt lên Nga cản trở hoạt động thanh tra, nhưng cho biết Moscow vẫn cam kết tuân thủ quy định của hiệp ước.

Về vấn đề này, ông Price cho biết: “Chúng tôi đã nói rõ với Nga rằng các biện pháp được áp đặt do cuộc chiến của Nga tại Ukraine không ngăn cản việc thanh tra theo hiệp ước. Vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng cuộc họp của BCC sẽ giúp tiếp tục việc thanh tra hạt nhân”.

Một nguồn tin nói với Reuters rằng các cuộc họp của BCC dự kiến ​​sẽ tổ chức tại Cairo (Ai Cập). Trước đó, tờ Kommersant của Nga cho biết các cuộc đàm phán có thể sẽ diễn ra ở Trung Đông.

BBC họp lần cuối vào tháng 10-2021, chỉ vài tháng trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Hiệp ước New START, có hiệu lực vào năm 2011, là hiệp ước có tính ràng buộc pháp lý duy nhất còn lại về kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Nga và Mỹ. Hiệp ước đặt ra các giới hạn về số lượng vũ khí hạt nhân mà mỗi bên có thể triển khai, đồng thời vạch ra các điều khoản để xác minh và kiểm tra kho vũ khí hạt nhân của nhau.

THẢO VY