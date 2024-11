Nga nói gì về phản ứng sắp tới của ông Trump liên quan vũ khí tầm xa? 19/11/2024 07:29

Ngày 18-11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối bình luận về khả năng Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump khi nhậm chức sẽ đảo ngược quyết định đang được đồn đoán của đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden liên quan việc cho phép Ukraine dùng vũ khí tầm xa của Mỹ đánh sang Nga, theo đài RT.

Ngày 17-11, sau khi hàng loạt cơ quan truyền thông Mỹ trong đó có tờ The New York Times đưa tin ông Biden đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp, cụ thể là Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS), để tấn công vào bên trong nước Nga, phía ông Trump nhanh chóng lên tiếng.

“Như Tổng thống [đắc cử] Donald Trump đã nói trong chiến dịch tranh cử, ông là người duy nhất có thể đưa cả hai bên Nga-Ukraine lại gần nhau để đàm phán hòa bình và hướng tới mục tiêu chấm dứt chiến tranh và giết chóc” - đài CNN dẫn lời ông Steven Cheung, Giám đốc truyền thông của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Cũng trong ngày 17-11, hãng thông tấn TASS dẫn lời một thành viên (giấu tên) trong nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump rằng tổng thống đắc cử có thể sẽ xem xét lại quyết định trên của ông Biden sau khi nhậm chức.

“Tôi đoán rằng hầu hết mọi thứ sẽ được xem xét lại. Mỹ chỉ có một tổng thống tại bất kỳ thời điểm nào. Cho đến chiều ngày 20-1-2025, tổng thống đó là ông Biden. Việc cho phép sử dụng những tên lửa này là quyết định của ông ấy, nhưng sẽ không còn lâu nữa” - nguồn tin nói với TASS.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Ảnh: TASS

Ngày 18-11, Hạ nghị sĩ Michael Waltz - người được ông Trump chọn làm Cố vấn An ninh quốc gia nói rằng việc cho phép Ukraine dùng vũ khí tầm xa đánh sang Nga sẽ đẩy căng thẳng leo thang.

“Đây là một bước leo thang căng thẳng nữa và không ai biết chuyện này sẽ đi đến đâu” - ông Waltz nói với Fox News.

Ông Donald John Trump Jr., con trai cả của ông Trump - một nhân vật có ảnh hưởng mặc dù không có vai trò chính thức trong chính quyền mới - hôm 18-11 cũng cảnh báo về nguy cơ xảy ra Thế chiến thứ 3.

“Tổ hợp công nghiệp quân sự [Mỹ] dường như muốn cho thấy khả năng tiến hành Thế chiến thứ 3 trước khi cha tôi có cơ hội tạo ra hòa bình và cứu mạng người” - ông Trump Jr. viết trên mạng xã hội X.

Dù từ chối bình luận về phản ứng tiềm tàng của ông Trump, người phát ngôn Điện Kremlin lưu ý rằng việc Mỹ đồng ý để Ukraine tấn công vũ khí tầm xa vào lãnh thổ Nga “chắc chắn sẽ tạo ra một vòng xoáy leo thang căng thẳng hoàn toàn mới và là một tình huống hoàn toàn khác biệt về mức độ can thiệp của Mỹ vào cuộc xung đột này”.

Đến thời điểm này đây vẫn chỉ là thông tin được giới truyền thông Mỹ dẫn nguồn các quan chức chính quyền ông Biden. Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chưa lên tiếng.