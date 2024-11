Điện Kremlin: Một khi Ukraine dùng vũ khí tầm xa Mỹ đánh sang Nga, Moscow sẽ… 19/11/2024 06:02

Ngày 18-11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng nếu thông tin về việc Tổng thống Mỹ Joe Biden cho phép Ukraine dùng vũ khí tầm xa của Mỹ đánh sang Nga được xác nhận, sẽ là sự leo thang đáng kể của cuộc xung đột, theo đài RT.

Phát ngôn của ông Peskov được đưa ra một ngày sau khi hàng loạt cơ quan truyền thông Mỹ trong đó có tờ The New York Times đưa tin ông Biden đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp, cụ thể là Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS), để tấn công vào bên trong nước Nga. Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chưa lên tiếng về những thông tin trên.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Theo ông Peskov, quan điểm của Moscow về vấn đề này đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu rõ vào đầu năm nay rằng Ukraine không thể thực hiện các cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa nếu không có sự đóng góp trực tiếp của tình báo và chuyên môn quân sự phương Tây.

“Các cuộc tấn công như vậy sẽ có nghĩa là các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang trong tình trạng chiến tranh với Nga” - người phát ngôn Điện Kremlin cảnh báo.

Ông Peskov nói thêm rằng nếu thông tin về vũ khí tầm xa được xác nhận, “chắc chắn sẽ tạo ra một vòng xoáy leo thang căng thẳng hoàn toàn mới và là một tình huống hoàn toàn khác biệt về mức độ can thiệp của Mỹ vào cuộc xung đột này”.

Với câu hỏi liệu Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có đảo ngược quyết định trên khi nhậm chức vào tháng 1 hay không, ông Peskov từ chối bình luận.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga đưa ra lời cảnh báo tới Mỹ và các đồng minh phương Tây rằng việc Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga đồng nghĩa với sự “tham gia trực tiếp” của phương Tây vào cuộc xung đột.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lưu ý rằng Mỹ chưa xác nhận thông tin trên, nhưng cảnh báo rằng bất kỳ hành động nào như vậy sẽ “thay đổi hoàn toàn bản chất của cuộc xung đột”.

“Việc Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công lãnh thổ Nga sẽ có nghĩa là Mỹ và các vệ tinh trực tiếp tham gia vào các hành động thù địch chống lại Nga. Trong trường hợp này, phản ứng của Nga sẽ là tương xứng và rõ ràng” - bà Zakharova nói.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (tức Hạ viện Nga) - ông Vyacheslav Volodin ngày 18-11 nói rằng nếu có cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa vào lãnh thổ Nga, Moscow buộc phải đáp trả.

Ông Volodin chỉ trích ông Biden và cho rằng tổng thống Mỹ “muốn kéo thế giới xuống cùng ông ấy”.

“Nếu điều này xảy ra, Nga sẽ buộc phải phản ứng. Cách thức phản ứng sẽ tùy thuộc vào Bộ Quốc phòng, nhưng sẽ có phản ứng” - ông Volodin nói.