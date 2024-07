Nga: Phương Tây giúp Ukraine lên kế hoạch ám sát ông Putin 19/07/2024 05:54

Ngày 18-7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Ukraine đã lên kế hoạch ám sát Tổng thống Nga Vladimir Putin với sự tham gia trực tiếp và hỗ trợ tài chính của phương Tây, đài RT đưa tin.

"Không còn nghi ngờ gì nữa, những tội ác như vậy [của Ukraine] đã được phương Tây tham gia lên kế hoạch và tài trợ” - bà Zakharova nói.

Theo bà Zakharova, những âm mưu như vậy là bằng chứng cho thấy các cường quốc phương Tây đang đồng lõa trong các “hoạt động tội phạm của Kiev".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO NGA

Bà Zakharova đưa ra các tuyên bố trên sau khi người đứng đầu Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine - ông Kirill Budanov nói rằng đã có những nỗ lực ám sát ông Putin.

Khi được tờ The New Voice of Ukraine hỏi rằng ông có biết về các nỗ lực ám sát ông Putin hay không, ông Budanov trả lời: "Chúng đã diễn ra nhưng cho đến nay vẫn không thành công".

Ông Budanov không nói rõ là do Ukraine hay ai đứng sau các nỗ lực đó, song phía Moscow cáo buộc Kiev chính là bên thực hiện.

Ukraine và phương Tây chưa lên tiếng về phát ngôn của bà Zakharova.