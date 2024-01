Ngăn chặn kịp thời vụ chuyển tiền cho người tình ngoại quốc trên mạng

Ngày 31-1, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Ngọc Bích, Chủ tịch xã Việt Lập, huyện Tân Yên cho biết, địa phương vừa ngăn chặn kịp thời một vụ việc lừa đảo qua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cuối giờ chiều ngày 29-1 vừa qua, các nhân viên ngân hàng Agribank, Phòng giao dịch xã Việt Lập thấy bà PTH đến rút tiền tiết kiệm với vẻ mặt bất thường. Do đã được cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo qua mạng và quan sát thấy biểu hiện của người phụ nữ có nghi vấn, nhân viên ngân hàng đã tiến hành hỏi han, động viên.

Tuy nhiên, người phụ nữ này không nghe và vẫn muốn rút tiền. Nhân viên Agribank, phòng giao dịch Việt Lập bèn liên hệ với công an xã đến phối hợp giải quyết.

Anh Nguyễn Văn Hiệp, công an xã Việt Lập cho biết, ban đầu, khi công an giải thích về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng, người phụ nữ U50 vẫn tin tưởng đối tượng lừa đảo. Nhưng với sự kiên trì của nhân viên ngân hàng và lực lượng công an, bà H sau đó mới bừng tỉnh và không tiến hành chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng.

Người phụ nữ U50 cho biết, bà nhận được tin nhắn trên mạng xã hội Facebook, tự xưng là người Hàn Quốc, có tình cảm với bà và gửi món quà qua đường hàng không.

Nhưng để nhận được quà, bà H phải chuyển 26 triệu đồng phí vận chuyển. Tiền này sẽ được nhận lại sau khi quà được giao đến bà.

Cùng thời điểm đó, bà H cũng nhận được điện thoại của người tự xưng là nhân viên sân bay, nhắn tin thông báo về việc thanh toán tiền phí chuyển hàng qua đường hàng không. Thông tin trùng khớp với việc "người tình Hàn Quốc" nói khiến bà H tin tưởng. Đối tượng lừa đảo sau đó tiếp tục gọi điện thúc ép bà H đến ngân hàng rút tiền để thanh toán phí giao hàng qua số tài khoản.

Do thiếu hiểu biết và tin tưởng vào những điều đối tượng hứa hẹn, lại thấy nhân viên sân bay liên hệ qua điện thoại, bà H đã đến ngân hàng để rút tiền tiết kiệm.

"Thủ đoạn lừa đảo này không mới, kẻ xấu giả làm người ở nước ngoài, có tình cảm với nạn nhân và gửi quà để lừa đảo. Người dân cần hết sức lưu ý" - Công an xã Việt Lập nói.

Qua vụ việc có thể thấy sự cảnh giác của nhân viên ngân hàng và sự vào cuộc của lực lượng công an đã giúp bà H thoát khỏi lừa đảo.

Cơ quan công an khuyến cáo, gần Tết Nguyên đán, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng diễn biến phức tạp, người dân cần đề cao cảnh giác để tránh bị lừa.

