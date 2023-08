Ngăn chặn tình trạng ép giá, 'chặt chém' tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp 2-9

(PLO)- Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 phù hợp.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất cho biết, trong hai ngày cao điểm nhất dịp lễ 2-9, ngày 31-8 và 4-9, dự kiến có khoảng 740 chuyến bay/ngày. Sản lượng hành khách dự kiến khoảng 130.000 lượt/ngày.

Để bảo đảm đi lại thuận lợi, an ninh an toàn dịp lễ, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất bố trí 30 đoàn viên đoàn thanh niên tham gia hỗ trợ hành khách tại khu vực an ninh soi chiếu, khu vực sảnh công cộng nhà ga quốc nội trong khung giờ cao điểm.

Đồng thời, 100% hành khách, hành lý hàng hóa, bưu gửi bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối, không để sót lọt vật phẩm nguy hiểm lên tàu bay. Kiểm soát sự tuân thủ quy định về luồng tuyến cho các loại xe ra vào nhà ga, tránh ùn tắc và bảo đảm phòng chống dịch an toàn.

Phía Cảng HKQT Tân Sơn Nhất thông tin, tính chung trong cao điểm hè từ 1-6 đến 15-8, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, phục vụ 9,5 triệu khách, đặc biệt khách quốc tế tăng 103% so cùng kì năm 2022.

Nhằm khai thác hiệu quả khi hồi phục thị trường quốc tế, từ ngày 26-8, Cảng cho mở lại khu vực gate 8, 9 nhà ga quốc tế để sử dụng phục vụ khai thác lưỡng tính các chuyến bay nội địa và quốc tế, nhằm điều phối linh hoạt, tối ưu tại cảng.

Sở GTVT TP.HCM cũng yêu cầu huy động đầy đủ các loại xe ô tô vận chuyển hành khách, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trước, trong và sau dịp nghỉ lễ, không để xảy ra tình trạng không có xe ô tô phục vụ hành khách tại cảng; không để xảy ra tình trạng các đơn vị vận tải hành khách đường bộ chèn ép giá, lợi dụng tăng giá không đúng quy định.

Để đảm bảo an ninh an toàn dịp lễ, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 phù hợp. Thời gian áp dụng từ ngày 1 đến hết ngày 4-9.

Nhà chức trách hàng không yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình công tác bảo đảm an ninh hàng không qua địa chỉ thư điện tử hàng ngày.

Cải thiện tác phong, giao tiếp của an ninh hàng không (PLO)- Nhà chức trách hàng không yêu cầu ACV nâng cao năng lực bảo đảm an ninh an toàn hàng không trong tình hình mới.

PHONG ĐIỀN