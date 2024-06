Ngân hàng số NCB iziMobile lọt top 10 sản phẩm dịch vụ chất lượng Châu Á 2024 17/06/2024 09:00

Giải thưởng nằm trong khuôn khổ chương trình “Thương hiệu tín nhiệm hàng đầu châu Á” do Viện đánh giá chất lượng doanh nghiệp và phát triển thương hiệu Việt Nam (IQA) phối hợp với Hiệp hội thông tin công nghiệp Châu á (AIPA), Diễn đàn Nhà lãnh đạo doanh nghiệp và Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức. Giải thưởng nhằm vinh danh các thương hiệu uy tín và sản phẩm, dịch vụ chất lượng, được người tiêu dùng trong khu vực tin tưởng lựa chọn.

Năm 2024, chương trình có sự tham gia của gần 200 doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực, trải qua các vòng thẩm định và xét duyệt khắt khe bởi các chuyên gia. Với các đổi mới và tiện ích không ngừng được đầu tư nâng cấp trong 2 năm qua, ứng dụng ngân hàng số NCB iziMobile của NCB đã vượt qua nhiều đối thủ lớn trong khu vực để nằm trong top 10 sản phẩm dịch vụ chất lượng Châu Á 2024.

NCB vinh dự đón nhận giải thưởng “Top 10 sản phẩm dịch vụ chất lượng Châu Á 2024” dành cho ứng dụng ngân hàng số NCB iziMobile.

Chia sẻ về giải thưởng, Ths. Trần Thành Mai - Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu đánh giá chất lượng doanh nghiệp và phát triển nguồn nhân lực - Đại diện BTC cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao sự bứt phá của ứng dụng NCB iziMobile vì có những tiện ích gia tăng, chú trọng tính cá nhân hóa và tính tương tác trong trải nghiệm khách hàng”.

Đại diện ngân hàng, ông Tạ Kiều Hưng, Tổng Giám đốc NCB cho biết: “Giải thưởng là sự cổ vũ lớn để chúng tôi tiếp tục đẩy nhanh, mạnh và chất lượng hơn nữa quá trình phát triển hệ sinh thái ngân hàng số, đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. NCB cũng đang không ngừng hoàn thiện trải nghiệm số, hướng tới Mobile App với giao diện mới, các tính năng độc đáo trên thị trường, mang lại ngày càng nhiều giá trị cho khách hàng”.

Thời gian qua, với mong muốn tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường, NCB đã tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cấp ứng dụng NCB iziMobile thành "ngân hàng bỏ túi" gọn gàng, an toàn, hiện đại. Khách hàng sẽ chỉ mất vài phút, thậm chí là vài giây để thực hiện các giao dịch tài chính cốt lõi như chuyển tiền miễn phí, thanh toán hóa đơn dịch vụ tự động, rút tiền không cần thẻ vật lý, gửi tiết kiệm rút gốc linh hoạt…

NCB không ngừng nâng cấp số hoá sản phẩm, dịch vụ, gia tăng trải nghiệm cho khách hàng.

Đặc biệt, trong năm 2024, NCB đã liên tục ra mắt các tính năng mới trên ứng dụng NCB iziMobile, tập trung vào trải nghiệm liền mạch, dịch vụ đa tiện ích và khả năng cá nhân hóa theo ý muốn người dùng. Điển hình là tính năng đặt nickname tài khoản, cho phép khách hàng sở hữu tài khoản ngân hàng dễ nhớ, mang cá tính riêng bằng nickname, thay thế số tài khoản thông thường để chuyển và nhận tiền trên kênh ngân hàng số. Ngoài ra, ứng dụng còn cho phép khách hàng mở mới thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng ảo trực tuyến, giúp người dùng thỏa sức mua sắm online ngay sau khi thẻ được kích hoạt thành công.

Ứng dụng cũng ghi điểm với người dùng là các chủ cửa hàng, hộ kinh doanh nhờ tính năng chia sẻ báo có, giúp vận hành công tác bán hàng và quản lý doanh thu từ xa vô cùng tiện lợi, an toàn, nhanh chóng.

Không chỉ mang đến sự thuận tiện tối ưu cho khách hàng trong các giao dịch tài chính, NCB iziMobile liên tục tri ân khách hàng bằng hàng loạt chương trình khuyến mại hấp dẫn, hoàn tiền cho khách hàng thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại vào mùng 10 hàng tháng từ nay đến hết tháng 9-2024.

Các tính năng ưu việt cùng những ưu đãi thiết thực trên NCB iziMobile được NCB xây dựng dựa trên sự thấu hiểu khách hàng, luôn đặt khách hàng làm trung tâm đã đáp ứng được nhu cầu và nhận được sự tin tưởng và yêu thích của người dùng. Nhờ đó, ứng dụng NCB iziMobile liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao.

Ngân hàng cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2024, số lượng khách hàng sử dụng ngân hàng số NCB iziMobile đã tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, số lượng khách hàng kích hoạt mới tăng 135% so với cùng kỳ 2023. Các giao dịch được thực hiện qua ứng dụng được đảm bảo chính xác, an toàn, bảo mật, tốc độ xử lý nhanh chóng.

Trước đó, vào các năm 2021 và 2023, ứng dụng NCB iziMobile đã được tạp chí Global Banking & Finance vinh danh là “Ứng dụng Ngân hàng bán lẻ sáng tạo nhất Việt Nam”. Sự ghi nhận của các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế đã khẳng định những bước tiến nhanh chóng của NCB trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, mang tới trải nghiệm cao cấp, phong phú dành riêng cho khách hàng và mang lại ngày càng nhiều giá trị cho cộng đồng.