Ngân hàng tung loạt gói tín dụng ưu đãi hỗ trợ người vay, đẩy vốn ra thị trường 10/09/2024 10:22

(PLO)- Tính đến ngày 7-9, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế tăng 7,15% so với đầu năm. Đây là số liệu được Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú đưa ra tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8-2024 vừa diễn ra.

Trước đó, tính đến 26-8, con số này mới ở mức 6,63%. Như vậy trong 2 tuần gần đây, tín dụng toàn nền kinh tế đã tăng thêm 0,52%, tương đương có khoảng 9.000 tỉ đồng được bơm vào nền kinh tế. Mặc dù tín dụng diễn biến theo xu hướng tháng sau tăng trưởng cao hơn tháng trước, nhưng con số 7,15% vẫn cách khá xa so với mục tiêu tăng trưởng tín dụng cho cả năm nay là khoảng 15%.

Sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15%?

Liên quan đến mục tiêu tăng trưởng tín dụng, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, những tháng đầu năm, tín dụng tăng trưởng âm, trong 3 tháng đầu năm có thời điểm âm tới 2%.

Song từ tháng 4 trở đi, tăng trưởng tín dụng khá tích cực, bước sang tháng 7, 8 tín dụng tăng trưởng tích cực hơn. So với thời điểm này của năm 2023 mới đạt 5,33% và cuối năm ngoái vẫn đạt được con số mục tiêu đặt ra là 13,71%.

Các ngân hàng thương mại tìm mọi cách thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trong những tháng cuối năm. Ảnh: T.L

“Năm nay, khả năng là đạt được mục tiêu đặt ra là khoảng 15% do xu hướng chung của tình hình kinh tế đã khởi sắc rất nhiều, tốc độ tăng trưởng trên tất cả các mặt được đánh giá là rất tích cực”, ông Tú nói.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú cũng nhấn mạnh: Mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% là con số định hướng trong điều hành, không phải con số áp đặt, nhưng quan trọng nhất lúc này là làm sao tập trung tăng trưởng tín dụng. Tức là mở rộng đầu tư để góp phần tăng trưởng nền kinh tế.

NHNN ngay từ đầu năm đã triển khai hàng loạt giải pháp, biện pháp rất tích cực để tăng trưởng tín dụng. Chẳng hạn, ngay từ cuối năm 2023 NHNN đã phân bổ hết chỉ tiêu 15% để các ngân hàng thương mại chủ động trong việc cấp tín dụng. Đồng thời NHNN cũng đã có các biện pháp để từng bước hạ lãi suất.

Theo số liệu hiện nay, lãi suất đã giảm khá tích cực. Lãi suất hiện nay cho vay những khoản mới trung bình là 6,23%%/năm, giảm 0,86%/năm so với cuối năm 2023. Lãi suất huy động là 3,84%/năm, tăng 0,23%/năm và chủ yếu xuất hiện ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần quy mô nhỏ.

“Có thể nói lãi suất huy động tăng nhưng lãi suất cho vay giảm, điều đó cũng đồng nghĩa các ngân hàng thương mại đã chia sẻ với doanh nghiệp rất nhiều. Mặc dù tiền gửi huy động phải tăng lên để trả lãi suất cao hơn cho người gửi nhưng tiền cho vay lại giảm thì chênh lệch đầu vào đầu ra sẽ thu hẹp, lợi nhuận năm nay có phần giảm bớt so với các năm trước”, Phó Thống đốc nhấn mạnh.

Lợi nhuận ngân hàng sẽ "teo tóp"?

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Hưng, Tổng giám đốc TPBank cho biết thêm: Lãi suất huy động tăng nhẹ để đảm bảo lãi suất thực dương, đủ hấp dẫn để dòng tiền gửi vào ngân hàng để đáp ứng nhu cầu tăng vốn tín dụng cuối năm, đặc biệt dư địa tăng tín dụng còn rất nhiều.

Do vậy, lãi suất cho vay dự kiến cũng sẽ tăng theo, nhưng khả năng tốc độ tăng sẽ thấp hơn lãi suất huy động bởi các ngân hàng thương mại sẽ phải tối ưu hóa chi phí hoạt động để vẫn có cơ chế cho vay ưu đãi nhằm khuyến khích khách hàng giải ngân.

Trong bối cảnh sức hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa thực sự ấn tượng, các ngân hàng thương mại vẫn tiếp tục triển khai hàng loạt gói tín dụng ưu đãi để hỗ trợ người vay.

Gần đây nhất, TPBank đưa ra gói vay với lãi suất chỉ từ 5,5%/năm nhằm hỗ trợ khách hàng dễ dàng tiếp cận vốn vay đầu tư bất động sản. Tuy nhiên, gói vay ưu đãi này chỉ áp dụng cho khách hàng cao cấp của TPBank có nhu cầu vay mua, xây, sửa nhà với chính sách lãi suất đặc biệt và thời hạn miễn trả gốc lên tới 5 năm.

Trong khi đó, SeABank giải quyết nhu cầu “khát vốn” của các doanh nghiệp bằng cách triển khai nhiều gói cho vay hạn mức lớn, với lãi suất ưu đãi như cho vay trung và dài hạn chỉ từ 7%/năm, cho vay thấu chi với lãi suất từ 8,5%/năm…

Hay tại Agribank, trong 3 tháng (8-10/2024) ngân hàng tiếp tục dành 20.000 tỉ đồng cho khách hàng cá nhân vay trung, dài hạn để đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh với lãi suất ưu đãi chỉ từ 6,0%/năm. Theo đó, khách hàng cá nhân vay vốn đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh được vay với lãi suất ưu đãi thấp hơn tối đa 1,5%/năm so với sàn lãi suất cho vay trung, dài hạn phục vụ sản xuất kinh doanh theo quy định của Agribank.

Theo báo cáo về ngành ngân hàng của Công ty Chứng khoán MB (MBS), các chuyên gia dự báo trong nửa cuối năm 2024, biên lãi ròng (NIM) của hầu hết các ngân hàng sẽ đi ngang hoặc giảm nhẹ so với nửa đầu năm khiến thu nhập hoạt động của các ngân hàng giảm tốc.

"Do đó, các ngân hàng sẽ không còn nhiều dư địa cho việc trích lập dự phòng cũng như xử lý nợ xấu. Từ đó, tỉ lệ nợ xấu của các ngân hàng tại cuối năm 2024 sẽ nhích nhẹ so với cuối quý 2 vừa qua, tỉ lệ bao phủ nợ xấu cũng được dự báo sẽ giảm nhẹ do các phần lớn trích lập sẽ được dùng để xử lý nợ xấu", MBS nêu quan điểm.