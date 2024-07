Tăng trưởng tín dụng tại TP.HCM bất ngờ tăng mạnh trong tháng 6 11/07/2024 17:34

Ngày 11-7, ông Nguyễn Đức Lệnh – Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM cho biết, tính đến hết tháng 6 tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đạt gần 3,7 triệu tỉ đồng, tăng 4% so với cuối năm ngoái.

Cũng theo ông Lệnh, tính riêng trong tháng 6, tín dụng đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong các tháng đầu năm, tăng 2,03%. Trong khi đó tháng 5/2024, tín dụng tăng 0,61%; tháng 4/2024 tăng: 0,35%; tháng 3/2024 tăng 1,9%; tháng 02/2024 tăng 0,01% và tháng 01/2024 tín dụng giảm 0,93%.

6 tháng đầu năm, tín dụng tăng 4% so với cuối năm và tăng 11,06% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng trưởng phù hợp nếu so sánh với cùng kỳ này năm trước, tín dụng 6 tháng đầu năm 2023 chỉ tăng 2,75%.

Tăng trưởng tín dụng tại TP.HCM trong tháng 6 vừa qua đã đạt mức cao nhất so với vài năm trở lại đây. Ảnh minh họa

Ông Lệnh cho biết thêm: Những gói tín dụng lãi suất thấp, cùng với các chương trình tín dụng tập trung, bên cạnh đó là chính sách cơ cấu lại nợ cho doanh nghiệp đã trực tiếp hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất kinh doanh. Riêng cho vay 5 nhóm ngành lĩnh vực, gồm SMEs, xuất khẩu; nông nghiệp nông thôn; công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt gần 1,6 triệu tỉ đồng. Trong đó dư nợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 82% tổng dư nợ cho vay.

Với gói tín dụng ưu đãi do 17 thương hiệu ngân hàng trên địa bàn đăng ký tham gia từ đầu năm, với quy mô gói 509.864 tỉ đồng đã giải ngân đạt trên 273.786 tỉ đồng, bằng 53,7% cho 79.306 doanh nghiệp thông qua chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp được tổ chức thực hiện trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn.

Trước đó, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tính tới ngày 24-6, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 4,45%, tương đương khoảng 605.000 tỉ đồng được bơm vào nền kinh tế trong nửa đầu năm nay. Mặc dù con số này đã gần chạm đến mục tiêu Chính phủ đề ra (đến hết quý II/2024 tăng 5-6%, nhưng vẫn cách rất xa so với mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm nay là 14 - 15%).

Còn nhớ, tính đến hết tháng 5, tín dụng toàn nền kinh tế mới chỉ tăng 2,41%, nhưng chỉ sau 3 tuần, tín dụng tăng 2,04%, tương đương tốc độ tăng của 5 tháng trước đó gộp lại.

Với đà tăng như vậy, nhiều lãnh đạo ngân hàng thương mại cho rằng, nhiều khả năng chỉ cần đến hết quý 3 là các ngân hàng sẽ hoàn thành mục tiêu mà họ đã đề ra.