Ngành GD&ĐT TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số

(PLO)- Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong toàn ngành là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ngành GD&ĐT TP.HCM đặt ra trong năm học 2023-2024.

Sáng 23-8, tại Trường ĐH Sài Gòn, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024.

Đào tạo giáo viên, nhân viên về sử dụng dữ liệu

Năm học 2022-2023 là năm đầu tiên ngành GD&ĐT TP.HCM triển khai tuyển sinh đầu cấp trực tuyến 100%.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết nhờ có dữ liệu gốc nên ngành GD&ĐT đã triển khai được nhiều giải pháp chuyển đổi số. Trong đó, trục tuyển sinh đầu cấp sử dụng dữ liệu ngành tạo thuận lợi cho phụ huynh khi không cần nộp hồ sơ giấy, không cần khai báo dữ liệu đã có sẵn.

Bên cạnh đó, hệ thống thống kê nhu cầu mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 dựa trên dữ liệu của học sinh và phân công giảng dạy của nhà trường. Ngành giáo dục còn thực hiện số hóa thủ tục chuyển trường, trong đó toàn bộ thông tin, dữ liệu học tập của học sinh được khai thác từ cơ sở dữ liệu ngành, đảm bảo trong suốt quy trình, phụ huynh không cần nộp, bổ sung hồ sơ.

Ngành GD&ĐT TP.HCM phải có giải pháp hài hòa giữa việc xây dựng trường học chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập quốc tế nhưng vẫn đảm bảo công bằng, kéo giảm khoảng cách về chất lượng giữa các cơ sở GD&ĐT.

Tuy nhiên, ông Minh cho biết trong quá trình thực hiện thiếu sự liên thông dữ liệu giữa các sở, ban ngành của TP do sự thiếu chủ động trong công tác quản trị dữ liệu, chỉ quản lý và khai thác bề nổi của dữ liệu đã được mô hình hóa hoặc chuyển hóa thành số liệu, chưa quản trị đến tầng dữ liệu của hệ thống.

Đặc biệt, dữ liệu ngành GD&ĐT được chia sẻ cũng giới hạn ở chức năng xác thực năm dữ liệu cơ bản trong khi nhu cầu khai thác lớn. Nhiều cá nhân, đơn vị trong ngành chưa hiểu rõ về vai trò của dữ liệu nên khi thực hiện còn nhiều sai sót, dẫn đến rủi ro về an toàn, an ninh thông tin.

Do đó, theo ông Minh, trong năm học này cần nâng cao vai trò của dữ liệu ngành, hướng dẫn việc tạo lập, lưu trữ, quản lý cơ sở dữ liệu ngành. Đào tạo giáo viên (GV), nhân viên về cách sử dụng dữ liệu một cách hiệu quả, qua đó thay đổi nhận thức và hành vi của những người này. Đồng thời, các trường cần xây dựng văn hóa sử dụng dữ liệu trong toàn trường, giúp cán bộ, GV hiểu được tầm quan trọng của dữ liệu. Ngoài ra, cần xây dựng quy chế an toàn, an ninh thông tin cho ngành.

Tiếp tục đổi mới quản lý nhà nước về GD&ĐT theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm vai trò kiến tạo để phát triển giáo dục. Tập trung thực hiện hiệu quả việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình; tiếp tục rà soát quy hoạch mạng lưới trường, lớp học; quan tâm đến đổi mới phương pháp, xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường một cách phù hợp. Tích cực triển khai tuyển dụng số biên chế được giao theo quyết định của Bộ Chính trị; thực hiện linh hoạt, bố trí, sắp xếp GV bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu. Thúc đẩy xây dựng các mô hình học tập. Đẩy nhanh, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong GD&ĐT, tăng cường các điều kiện đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy - học và kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT

PHẠM NGỌC THƯỞNG

Phát triển mô hình trường chất lượng cao

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, mạnh dạn đổi mới của ngành GD&ĐT, đồng thời chúc mừng những thành tích mà ngành đã đạt được trong năm học vừa qua.

Ông Đức đề nghị ngành GD&ĐT tập trung vào ba mục tiêu trọng tâm. Sở GD&ĐT phải kịp thời hoàn thiện và ban hành kế hoạch, bộ tiêu chí xây dựng “Trường học hạnh phúc”; triển khai xây dựng “Trường học hạnh phúc” đến tất cả cơ sở giáo dục.

“Tuy nhiên, ngành GD&ĐT phải có giải pháp hài hòa giữa việc xây dựng trường học chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập quốc tế nhưng vẫn đảm bảo công bằng, kéo giảm khoảng cách về chất lượng giữa các cơ sở GD&ĐT, đảm bảo con em TP đều được cung cấp môi trường và dịch vụ học tập tốt nhất” - ông Đức nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục phải xây dựng môi trường giáo dục thực chất thông qua công tác kiểm định, kiểm tra. Mặt khác, phải nâng cao chất lượng giáo dục, nâng chất đội ngũ GV để đảm bảo GV trường nào, cơ sở nào cũng đều đạt chuẩn về chuyên môn.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết liên quan đến việc thực hiện mô hình trường chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập quốc tế như Phó Chủ tịch TP Dương Anh Đức có đề cập, đây là nhiệm vụ luôn được ngành chú trọng bởi ngoài trách nhiệm chất lượng giáo dục còn có trách nhiệm hướng học sinh hội nhập quốc tế.•

14 nhiệm vụ trọng tâm của ngành GD&ĐT TP

trong năm 2023-2024 Tăng cường phân cấp, phân quyền trong quản lý; thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ GV và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; tăng cường công tác chính trị, giáo dục quốc phòng an ninh đối với nhà giáo và học sinh, sinh viên; Xây dựng mô hình trường học hạnh phúc; tăng cường công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao; nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực; hội nhập quốc tế trong giáo dục; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong toàn ngành; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất để thực hiện chương trình mới; đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho cơ sở giáo dục công lập; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp tục thực hiện phong trào thi đua; tăng cường truyền thông giáo dục.

Phó Chủ tịch Dương Anh Đức: Đảm bảo sự công bằng trong giáo dục (PLO)- Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức nhấn mạnh TP.HCM vừa đa dạng các mô hình trường học vừa đảm bảo sự công bằng trong giáo dục.

Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM: "Quyết liệt, kiên trì dạy học tích hợp" (PLO)- TP.HCM đã có sự chuẩn bị từ sớm nên sẽ quyết liệt, kiên trì dạy học tích hợp ở bậc THCS vì quyền lợi của học sinh, để đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018.

NGUYỄN QUYÊN