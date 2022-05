Ngày 29-5, mở bán biệt thự biển triệu đô của dự án Cam Ranh Bay Hotels & Resorts

Theo thông tin từ ban tổ chức, sự kiện với chủ đề “Mở cửa đến thiên đường Hy Lạp trên Vịnh Cam Ranh” sẽ được đầu tư công phu về nội dung, âm thanh, ánh sáng… để tái hiện tinh hoa và giai thoại về những vị thần Hy Lạp, chạm đến giá trị nghỉ dưỡng thời thượng. Từ đó mô phỏng và giúp khách hàng phần nào cảm nhận, cũng như hình dung được về không gian nghỉ dưỡng mang cảm tác Hy Lạp độc đáo tại Cam Ranh Bay Hotels & Resorts.

Tham dự và trở thành chủ nhân biệt thự biển Cam Ranh Bay Hotels & Resorts tại lễ giới thiệu, khách hàng sẽ có cơ hội nhận ưu đãi lên tới 5 tỷ đồng cùng chính sách thanh toán linh hoạt, tối ưu hóa dòng tiền đầu tư.

Cụ thể, khách hàng đầu tiên đặt cọc thành công biệt thự biển Cam Ranh Bay Hotels & Resorts tại sự kiện sẽ được chiết khấu ngay 1 tỷ đồng. Chủ nhân biệt thự thứ 2 sẽ nhận ưu đãi 500 triệu đồng và 200 triệu đồng sẽ là quà tặng dành riêng cho khách hàng thứ 3 trở đi khi sở hữu biệt thự biển.

Đặc biệt, tất cả khách hàng đến tham dự lễ giới thiệu sẽ có cơ hội nhận các phần quà giá trị từ chương trình bốc thăm may mắn, gồm: giải Nhất là voucher ưu đãi lên tới 100 triệu đồng; 2 giải Nhì mỗi giải là voucher nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm tại Cam Ranh Bay Hotels & Resorts và 3 giải Ba - voucher nghỉ dưỡng 2 ngày 1 đêm tại biệt thự biển hạng sang tại dự án.

BĐS hàng hiệu mặt tiền biển độc nhất tại Bãi Dài-Cam Ranh

Cam Ranh Bay Hotels & Resorts là dự án BĐS nghỉ dưỡng biển cao cấp mang cảm tác Hy Lạp độc đáo tại Bãi Dài, Cam Ranh, Khánh Hòa. Dự án ghi dấu ấn và khẳng định giá trị với 3 giải thưởng lớn tại Dot Property Southeast Asia Awards 2019, gồm: BĐS nghỉ dưỡng hướng biển tốt nhất (Best Beachfront Resort Development); Thiết kế kiến trúc BĐS nghỉ dưỡng tốt nhất (Best Resort Architectural Design) và Nhà phát triển phong cách sống tốt nhất (Best Lifestyles Developer 2019).

Hội tụ những nét độc đáo riêng biệt, Cam Ranh Bay Hotels & Resorts được giới đầu tư đánh giá cao về chất lượng không gian nghỉ dưỡng và cơ hội đầu tư. Là tài sản giá trị không thể thiếu trong bộ sưu tập hàng hiệu của những chủ nhân tinh hoa.

Không chỉ được kiến tạo với tổng thể kiến trúc Hy Lạp, cùng hệ thống 42 tiện ích đẳng cấp, Cam Ranh Bay Hotels & Resorts còn được bảo chứng về chất lượng không gian sống, tiềm năng cho thuê bởi những thương hiệu quản lý và vận hành hàng đầu thế giới là The Ascott Limited và Sailing Club Leisure Group.

Hiện tại, các biệt thự biển Cam Ranh Bay Hotels & Resorts đã hoàn công, cảnh quan nội khu cũng đã hoàn thiện đến 80%. Nhà đầu tư có thể “mục sở thị” để đánh giá giá trị đầu tư tại đây khi các căn biệt thự đã sẵn sàng bàn giao và vận hành đón “sóng” du lịch hè, cũng như tiềm năng du lịch biển đang được đẩy mạnh phát triển tại Cam Ranh, Khánh Hòa.

Siêu phẩm đầu tư an toàn giữa biến động kinh tế

Ngoài ưu đãi lên tới 5 tỷ đồng, sở hữu biệt thự biển Cam Ranh Bay Hotels & Resorts ngay tại sự kiện, khách hàng còn có thể sử dụng đòn bẩy tài chính với phương thức thanh toán linh hoạt, giúp tối ưu giá trị dòng tiền. Theo đó, với vốn đầu tư ban đầu khoảng 4 tỷ đồng, tương đương 15% giá trị biệt thự, nhà đầu tư đã có thể sở hữu biệt thự triệu đô mặt tiền biển tại Bãi Dài - top 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh. 85% giá trị còn lại được ngân hàng cho vay với lãi suất 0% trong 24 tháng, ân hạn nợ gốc trong 36 tháng.

Những khách hàng chọn phương thức thanh toán nhanh 95% giá trị biệt thự sẽ được chiết khấu lên đến 15%. Với chính sách này, khách hàng vừa dễ dàng sở hữu tài sản truyền đời với sổ đỏ sở hữu lâu dài, vừa tối ưu giá trị dòng tiền bởi tỷ lệ sinh lợi nhuận luôn cao hơn tỷ lệ lạm phát hiện nay.

Sau khi sở hữu biệt thự biển Cam Ranh Bay Hotels & Resorts, nhà đầu tư có thể tham gia chương trình cho thuê và thảnh thơi thu lợi nhuận vận hành tối thiểu 6%/năm trong 10 năm đầu. Tỷ suất lợi nhuận này được bảo chứng bởi khả năng khai thác từ thương hiệu quản lý vận hành Aurai Resort (Sailing Club Leisure Group).

Với giá trị và tiềm năng đầu tư hiện hữu vô cùng lớn, biệt thự biển Cam Ranh Bay Hotels & Resorts đang là điểm nhấn thu hút sự quan tâm đông đảo khách hàng, cũng như nhà đầu tư cả nước. Tuy nhiên, cơ hội sở hữu giới hạn sẽ chỉ dành cho những nhà đầu tư nhanh nhạy nắm bắt thời cơ thị trường.